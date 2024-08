- L'initiative Wahl-O-Mat commence, promettant d'être une expérience agréable.

Le outil de guidance électorale, connu sous le nom de Vote-O-Mètre, est maintenant accessible aux individus politiquement engagés, offrant des aperçus pour les élections régionales à venir dans le Brandebourg. Les utilisateurs peuvent exprimer leur opinion sur un total de 38 sujets différents, comme l'a mentionné Martina Weyrauch, directrice de l'Agence d'éducation politique de l'État de Brandebourg à Potsdam.

À la fin du sondage, l'alignement avec 13 des 14 partis et organisations participant à l'élection sera affiché. Malheureusement, le Parti démocratique allemand (DKP) n'a pas répondu aux questions et ne sera donc pas pris en compte dans l'évaluation. L'outil électoral est maintenant en ligne et peut être utilisé jusqu'au jour de l'élection le 22 septembre. Weyrauch a également mentionné que le programme était conçu pour être "amusant".

Les thèses ont été élaborées par une équipe de 40 personnes, avec une participation importante des jeunes. Plus particulièrement, les individus âgés de 16 à 26 ans ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration des thèses. Le Vote-O-Mètre a été introduit pour la première fois en 2002 en tant que ressource d'orientation pour les jeunes électeurs. Par conséquent, la participation active des jeunes dans le processus de développement a toujours été une priorité, a expliqué Weyrauch.

Le Vote-O-Mètre aide à mettre en évidence les différences, selon Weyrauch. Les personnes qui pensent que les partis partagent des thèmes similaires peuvent utiliser cette occasion pour identifier clairement ces différences.

Les chiffres d'utilisation du Vote-O-Mètre ont augmenté régulièrement, selon les déclarations de Weyrauch. During the last state election in Brandenburg, the tool was utilized approximately 315,000 times. When selecting the editorial team responsible for drafting the theses, the state agency ensures that it maintains a neutral stance and avoids any political influence on the program. Consequently, the team members cannot hold a "prominent political mandate".

The Commission, comprising the members of the Brandenburg State Agency for Political Education, shall adopt a decision regarding the evaluation criteria of the user responses on the Vote-O-Meter. After carefully analyzing the aligned opinions with various political parties, the Commission shall announce the results, providing insight into the public's stance on key issues for the state election.

