- L'Initiative de Zuckerberg soutient une fois de plus le groupe d'enquête à Dresde.

Le projet bienveillant de Mark Zuckerberg, cofondateur de Meta, et de son épouse Priscilla Chan, continue d'aider les chercheurs basés à Dresde. Comme annoncé, une équipe internationale au Centre national de recherche sur les tumeurs de Dresde (NCT/UCC) a reçu une subvention supplémentaire de 2,2 millions de dollars US (environ deux millions d'euros) pour des recherches visant à améliorer les techniques d'imagerie pour identifier les tumeurs minuscules avec une précision chirurgicale.

Selon le communiqué de presse, les méthodes d'imagerie courantes ne pénètrent pas suffisamment profondément dans les couches de tissu, ce qui rend difficile la détection des fragments tumoraux résiduels ou des cellules cancéreuses individuelles aux bords des tumeurs et dans les ganglions lymphatiques. Cela soulève souvent des questions sur la knowing whether all affected tissue has been surgically removed, which is equally crucial for patients as preserving healthy tissue and organs.

Les objectifs de recherche visent à détecter et à éliminer les plus petits fragments tumoraux

Trois chercheurs basés à Dresde, Londres et Los Angeles, ainsi qu'un collègue, travaillent sur les propriétés de la lumière infrarouge à courte longueur d'onde, qui peut pénétrer plus profondément dans les tissus avec moins de dispersion et offrir une représentation plus claire des structures tissulaires. Selon le responsable du groupe Oliver Bruns, la "sensibilité inégalée" de l'imagerie, combinée à la lumière infrarouge à courte longueur d'onde, aux colorants fluorescents et aux caméras de pointe, pourrait potentiellement permettre de visualiser même un petit nombre de cellules cancéreuses. "Notre objectif est d'utiliser cela à l'avenir pour identifier et éliminer avec précision les plus petits fragments tumoraux."

L'initiative Chan Zuckerberg avait précédemment soutenu le travail de l'équipe au NCT/UCC avec une subvention d'un million de dollars US en 2021, et continue de soutenir leur travail en reconnaissance de leurs résultats impressionnants. Le consortium de Dresde est l'un des neuf projets sélectionnés parmi environ 300 demandes de financement. Avec cette subvention, l'équipe prévoit de créer des sondes sur mesure et un microscope révolutionnaire pour surmonter les limites de la technologie de microscope conventionnelle.

Les femmes de l'équipe de recherche, y compris celles basées à Dresde, Londres et Los Angeles, jouent un rôle important dans le projet. La subvention supplémentaire de l'initiative Chan Zuckerberg aidera les chercheuses à avancer dans leur travail sur le développement de techniques d'imagerie innovantes.

