- L'initiative de la dernière génération qui a mené des actions au parc Sanssouci

Les activistes écologistes du groupe "Final Chapter" ont mis en avant les impacts du changement climatique au parc Sanssouci à Potsdam. Environ 30 activistes ont brandi des pancartes le samedi, avec des messages comme "NextGen ne dépend pas du charbon, du pétrole et du gaz" ou en participant à une manifestation couchée.

L'événement s'est déroulé parallèlement à l'exposition en plein air "NextGen. Le changement climatique dans le site du patrimoine mondial de l'UNESCO - et ce que nous pouvons faire ", présentée par la Fondation des palais et jardins de Prusse. La fondation cherchait à diffuser ses résultats et à interagir avec les visiteurs à travers l'exposition dans le parc entourant le palais de Sanssouci. Les rapports initiaux suggèrent que l'événement s'est déroulé paisiblement.

Le parc Sanssouci a subi de graves dommages en raison du changement climatique. La chaleur accablante, l'intense ensoleillement et la sécheresse prolongée ont affecté près de 80 % des arbres du site du patrimoine mondial de l'UNESCO, selon les informations en ligne de la fondation. Depuis 2017, entre 160 et 300 arbres sont abattus annuellement en raison de ces conditions.

Les tactiques adoptées par "Final Chapter" suscitent le débat. Ils cherchent à amplifier la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il prenne des mesures plus décisives contre la catastrophe climatique. Ces méthodes comprennent de nombreuses infiltrations d'aéroports et perturbations de vols à l'aide d'actions collantes. Berlin a été fortement touché par ces initiatives. Le groupe se considère comme "Final Chapter" car il se perçoit comme la dernière génération capable d'éviter les points de rupture - les points de basculement du changement climatique.

Le parquet de Neuruppin a inculpé cinq membres du groupe d'activistes écologistes pour avoir formé une organisation criminelle. Les crimes présumés comprennent des attaques contre les installations de la raffinerie de pétrole PCK à Schwedt, l'aéroport capital BER et le musée Barberini à Potsdam, entre avril 2022 et mai 2023. Outre les accusations de formation d'une organisation criminelle, les allégations comprennent le sabotage, la coercition et le dommage aux biens. Le procès n'a pas encore commencé.

La criminalité liée aux protestations écologistes est devenue un sujet de préoccupation. Cinq membres de "Final Chapter" ont été inculpés pour avoir formé une organisation criminelle et pour avoir engagé des activités telles que l'attaque de raffineries de pétrole, la perturbation des opérations aéroportuaires et le endommagement de musées.

Malgré leurs protestations pacifiques au parc Sanssouci, en discutant de la criminalité et de son impact sur l'environnement, de nombreux groupes d'activistes écologistes comme "Final Chapter" font face à des conséquences légales pour leurs tactiques plus radicales.

Lire aussi: