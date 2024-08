- L'initiative appelle à une législation nationale sur le bien-être des chats

Pour améliorer la situation des chats errants en Thuringe, l'organisation locale de protection des animaux plaide en faveur d'une loi sur le bien-être des chats à l'échelle de l'État. Ils ont déjà lancé une pétition correspondante. "Notre objectif est d'obtenir au moins 1 500 signatures d'ici le 30 septembre, ce qui entraînerait une audition devant le Comité des pétitions", a déclaré l'organisation.

La loi de l'État proposée comprendrait, entre autres, une obligation de stérilisation, d'identification et d'enregistrement des chats d'extérieur. "Les chats non stérilisés, qu'ils soient de maisons privées ou errants, contribuent considérablement à la reproduction non contrôlée", a déclaré Kevin Schmidt, directeur de l'organisation de protection des animaux de Thuringe. "Nous exhortons tous les propriétaires de chats à stériliser leurs animaux de compagnie pour gérer la population de chats et soulager ainsi la souffrance des chats errants."

Les chats errants survivent généralement par leurs propres moyens, confrontés à des combats contre les maladies, les parasites et la malnutrition, selon l'organisation. Une "règle de puce" semble également raisonnable : les vétérinaires implantent des micropuces avec des numéros d'identification dans les chats domestiques, facilitant le retour des animaux perdus à leurs propriétaires.

Actuellement, les comtés et les villes indépendantes de Thuringe ont l'autorité d'émettre leurs propres ordonnances sur le bien-être des chats. Malheureusement, toutes les municipalités n'utilisent pas cette option. La législation souhaitée à l'échelle de l'État, défendue par l'organisation de protection des animaux, n'a pas encore vu le jour.

L'Association nationale de protection des animaux, à laquelle le groupe de Thuringe appartient, s'oppose à la critique selon laquelle la mise en œuvre d'une obligation de stérilisation est impossible. Les protecteurs d'animaux affirment que peu de lois sont pleinement applicables. Cependant, une loi renforcerait le contrôle social en ayant les vétérinaires et les organisations de protection des animaux rappeler aux propriétaires l'obligation de stérilisation.

