- L'influence extérieure rencontre le vide intérieur: la lutte de Felix Jaehn contre le bien-être mental

L'annonce a envoyé des ondes de choc à de nombreux fans : "J'ai quelques mauvaises nouvelles, je dois mettre en pause tous les concerts temporairement, jusqu'à nouvel ordre", a révélé Felix Jaehn sur Instagram. Il a expliqué : "Je me sens trop exposé pour performer pour le moment." Cette révélation était inattendue, étant donné que la star avait précédemment ouvert sur les problèmes de santé mentale et avait récemment exprimé se sentir mieux.

Dans une interview estivale après une longue pause, Jaehn a partagé : "Je me sens beaucoup plus sûr maintenant. Je suis plus ancré et j'ai une meilleure compréhension de qui je suis et de ce que je veux." Il y a quatre mois, Jaehn a déclaré être non-binaire. "Je me fais appeler Fee pour le moment, ayant transitionné sous l'ombrelle non-binaire et souhaitant un label de genre neutre", a déclaré Jaehn lors du podcast "Sweet and Spicy" et a également mentionné son intention de continuer à faire de la musique en tant que Felix Jaehn.

Felix Jaehn lutte contre les attaques de panique depuis l'enfance

"Faire la transition n'est pas simple, mais n'hésitez pas à me désigner par Fee", a suggéré Jaehn. De plus, Jaehn préfère le pronom de genre neutre "dey/den" en allemand, similaire au anglais "they/them".

Il n'est pas clair si le coming out a aggravé ses problèmes de santé mentale. L'année dernière, Jaehn a discuté de l'homophobie qu'il a rencontrée : "J'ai fait face à de nombreuses attaques verbales en raison de mon identité queer. Malheureusement, cela s'est même produit récemment lorsque j'étais dehors." En 2018, Felix Jaehn a reconnu publiquement être bisexuel.

Depuis 2019, Felix Jaehn met en avant l'importance de la santé mentale lors de l'émission de talk-show de Markus Lanz. "Souvent ignorée, notre santé mentale - notre esprit, nos pensées, nos émotions. Je pense sincèrement que notre bien-être dépend de notre santé mentale", a partagé Jaehn. Le phénomène musical a appris cela à ses dépens lorsque la célébrité soudaine de "Cheerleader" en 2015 l'a atteint à l'âge de 20 ans.

"Je n'étais pas préparé à l'ampleur et j'ai eu du mal à m'en sortir lorsque cela s'est produit soudainement", a réfléchi Jaehn lors de l'interview de Stern sur le succès fulgurant. Malgré la tournée mondiale, les défis ont continué. "D'abord, j'ai ressenti la pression à travers des maux de tête et des douleurs au dos. Ensuite, les attaques de panique ont commencé. Je ne sortais de la maison que lorsque j'avais des obligations à remplir. Je n'allais même pas faire les courses à cause de la peur", a détaillé Jaehn lors de l'interview de Stern en 2021. L'isolement en tournée a empiré ses problèmes de santé mentale.

La méditation, l'exercice, les douches froides et le fait de mettre régulièrement son téléphone en mode avion sont devenus des mécanismes de coping essentiels. À un moment donné, la star a même

