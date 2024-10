L'influence de l'ancienne République démocratique allemande persiste

Le 7 octobre 1949, la République démocratique allemande (RDA) a été créée. Il n'y aura pas de célébrations pour marquer son 75ème anniversaire. Un historien se demande : "Pourquoi célébrer l'établissement d'une dictature ?" Les effets persistants de la division de l'Allemagne pendant plus de 3 décennies sont toujours ressentis aujourd'hui.

La dernière grande célébration a eu lieu il y a 35 ans. Le long de la Karl-Marx-Allee, des hommes en costumes gris regardent passer des casques, des chars et des lance-roquettes. Le slogan "40 ans de RDA" plane au-dessus d'un marteau et d'une règle, tandis que la musique de marche joue en fond. Erich Honecker, président du Conseil d'État, sourit, aux côtés de Mikhail Gorbachev, chef du Kremlin. C'est le 7 octobre 1989.

Il est peu probable qu'il y ait des célébrations pour le 75ème anniversaire. Contrairement au 75ème anniversaire de la République fédérale en mai, l'anniversaire de la création de la RDA en 1949 sera commémoré discrètement. Au lieu de cela, il sera rappelé comme le jour marquant la révolution pacifique il y a 35 ans et la Journée de l'unité allemande le 3 octobre.

Anna Kaminsky, directrice de la Fondation pour le traitement de la dictature SED, approuve cette approche : "Pourquoi célébrer l'établissement d'une dictature ?" Cependant, elle souligne l'importance de comprendre le contexte historique. La création du deuxième État allemand d'après-guerre a marqué plus de 40 ans de division allemande, une expérience qui résonne encore profondément chez des millions de personnes.

Historiquement, la RDA a influencé les perspectives personnelles et les attentes envers les institutions de l'État, l'action de l'État et la démocratie. De nombreux anciens résidents de la RDA expriment des opinions étonnamment positives de l'État SED disparu. Un sondage réalisé par des chercheurs de l'université de Leipzig en 2023 a révélé que deux tiers des Allemands de l'Est éprouvent de la nostalgie pour la RDA.

La division de l'Allemagne était-elle inévitable ?

Rappel rapide : La RDA est née après que les vainqueurs de la guerre se sont opposés et que les zones d'occupation se sont éloignées. L'introduction du Deutsche Mark à l'Ouest en 1948 a exacerbé les tensions.

Après avoir établi la République fédérale avec la proclamation de la Loi fondamentale en mai 1949, l'Union soviétique s'est sentie obligée de suivre son occupation zone. Dans sa première déclaration gouvernementale le 12 octobre 1949, le Premier ministre de la RDA, Otto Grotewohl, a accusé les puissances occidentales d'avoir créé un État séparé à Bonn, qui était "le sommet de la division de l'Allemagne". La nécessité d'une forte direction est née en raison de la "menace imminente d'une guerre impérialiste". "Pour relever ce défi, nous avons constitué la République démocratique allemande et formé un gouvernement provisoire."

Le débat sur la possibilité d'éviter la division et sur la question de savoir si le gouvernement de la République fédérale aurait dû accepter les offres de l'Union soviétique dure depuis des décennies. L'historien Wolfgang Benz a conclu dans une analyse approfondie : "La division de l'Allemagne semblait inévitable."

Kaminsky est d'accord. "L'empêcher était impossible", dit la scientifique sociale née à Gera. "L'Union soviétique exigeait que toute l'Allemagne se conforme à leurs conditions - pas de démocratie, pas d'élections libres, pas de libertés civiles."

La RDA était un pays où des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues pour plus de liberté en 1953, mais ont été rencontrées par une intervention brutale des chars. En 1990, environ 3,8 millions de personnes avaient fui la RDA. Elle a construit un mur, employant plus de 600 000 personnes dans la sécurité de l'État pour surveiller ses citoyens. On estime que jusqu'à 250 000 personnes ont été emprisonnées pour des raisons politiques.

Pourtant, la RDA était aussi un pays où des familles ont été formées, où le travail a été fait, où les écoles ont été fréquentées et où des activités de loisirs comme la baignade dans les lacs et le bronzage à la mer Baltique ont été appréciées. C'était un pays connu pour ses confirmations, ses sports d'entreprise, ses tables multifonctionnelles, ses appartements préfabriqués, ses radars de vitesse et ses conserves de maquereaux. C'était un pays qui a adopté ses biens uniques, ses goûts et ses odeurs, ses coutumes et sa vie quotidienne, avant de disparaître.

Environ 500 000 personnes sont attirées chaque année par le domaine familier ou inconnu du musée DDR à Berlin, qui a récemment réimprimé le manuel pratique "Guide DDR - Voyage dans un État ancien". Le musée encourage-t-il l'Ostalgie ? "Pas du tout", dit Stefan Wolle, le directeur scientifique du musée. "Nous le rejetons." Bien que certains visiteurs puissent avoir des sentiments nostalgiques, "ce n'est pas notre but", dit Wolle. "Nous recevons même des plaintes selon lesquelles nous représentons la 'DDR idyllique' de manière trop moqueuse et 'mauvaise'." Wolle dit qu'il ne prend pas au sérieux la vue critique de l'État disparu.

"Oui, à l'époque, il y a 30 à 40 ans, c'était beaucoup mieux", partage l'historien de 73 ans originaire de Halle an der Saale. "C'est vrai, j'étais plus jeune et j'avais tout le temps devant moi." Mais ceux qui regrettent le passé devraient imaginer vivre dans la RDA pendant une semaine de plus : "Attendre dans la file d'attente pour le pain, attendre dans la file d'attente pour la viande, et plus de légumes dans le Konsum. Vous ne pouvez pas obtenir de matériaux de construction, vous ne pouvez pas obtenir une voiture, vous ne pouvez même pas obtenir un téléphone. Et ne

Intéressamment, Wolle a évité les événements joyeux du 7 octobre 1989, son 40ème anniversaire marqué par le grand défilé sur la Karl-Marx-Allee. "Au lieu de cela, nous avons organisé une manifestation sur la Alexanderplatz tous les 7 du mois", se souvient Wolle, "une manifestation contre la fraude électorale du 7 mai". Ainsi, Wolle, comme tant d'autres dans divers régions, a choisi de protester. Deux jours plus tard, environ 70 000 personnes ont marché autour du Ring de Leipzig, un moment clé de la révolution pacifique. Cette année, à l'occasion de son 35ème anniversaire, la principale raison de célébrer est la chute du mur de Berlin. Le 9 octobre, le Chancelier fédéral Olaf Scholz s'adressera à la foule de Leipzig.

Malgré les appels à une commémoration silencieuse, les célébrations de l'anniversaire de l'établissement de la RDA en 1989 n'ont été tout sauf discrètes. Des célébrations grandioses ont eu lieu le long de la Karl-Marx-Allee, avec des hommes en costume gris saluant les défilés militaires qui passaient et Erich Honecker dirigeant les festivités.

L'établissement de la RDA en 1949 était étroitement lié à la Stasi, la célèbre police secrète. La nature oppressive de la Stasi était une réalité pour de nombreux citoyens, avec des estimations suggérant que jusqu'à 250 000 personnes ont été emprisonnées pour des raisons politiques pendant son existence.

