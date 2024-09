L'influence de la musique sur la prise en charge des symptômes de la démence

"Les individus atteints de démence semblent souvent vivre dans leur propre monde." Cependant, il existe des approches pour les ramener temporairement dans l'interaction sociale sans avoir recours à la médication.

Le film "Alive Inside" (Vive à l'intérieur) révèle le pouvoir transformateur de la musique sur les individus atteints de démence. Une femme de 90 ans déclare : "Je ne me souviens pas", lorsqu'on lui demande de parler de son passé. "J'ai oublié beaucoup de choses. Je suis désolée." Cependant, quelques instants plus tard, les histoires et les souvenirs commencent à couler lorsqu'elle enfile des écouteurs et écoute la musique de Louis Armstrong. Le documentaire de 2014 est poignant.

Amélioration de la cognition, réduction de l'agitation et de la dépression

Le potentiel thérapeutique de la musique dans la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence a été scientifiquement validé. Les auteurs d'une analyse approfondie publiée en 2020 ont rapporté : "Il a été démontré que la musicothérapie peut améliorer les capacités cognitives des individus atteints de démence". L'intervention a directement entraîné une amélioration de la qualité de vie perçue et une réduction à long terme de la dépression. L'écoute de musique s'est avérée la plus efficace, tandis que le chant a également montré des promesses, selon les chercheurs.

Une enquête portant exclusivement sur la maladie d'Alzheimer, publiée en 2024, suggère que la musicothérapie améliore la fonction cérébrale chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Les résultats de l'étude suggèrent une amélioration de la fonction cérébrale globale, de la communication, de l'orientation et de la mémoire. Une méta-analyse a révélé que la musicothérapie pouvait également aider à réduire l'agitation chez les individus atteints de démence. L'équipe de recherche a analysé 12 articles scientifiques et a présenté ses conclusions dans la revue "Frontiers of Psychology".

Ateliers pour musiciens non professionnels

Ces résultats sont mis en œuvre, comme l'association musicale de Bavière (NBMB). Leur projet "A Song for You" organise des concerts participatifs pour les individus atteints de démence. Ulrike, une musicienne qui se produit régulièrement dans des centres pour personnes âgées avec son ensemble amateur, a partagé son expérience : "During our concerts, there were audience members who seemed unaffected. But familiar old songs from their childhood or even Christmas carols brought them to life, and they recalled the lyrics."

Amateur musicians can even participate in workshops organized by the NBMB, located near Würzburg, Germany. In collaboration with the University of Würzburg-Schweinfurt, they've developed a guide to digital music resources.

Mesures préventives pour la démence

According to World Health Organization (WHO) estimates, there are currently 55 million individuals living with dementia, which is predicted to rise to 78 million by 2030 and 139 million by 2050. Although generally associated with aging, dementia can also affect younger individuals, accounting for up to 9% of cases before the age of 65, as per WHO.

While once considered nearly inevitable, evidence now supports the idea that dementia can often be prevented or at least delayed through various interventions. Lack of physical activity, obesity and diabetes, smoking and alcohol consumption, high blood pressure, social isolation, depression, low education, brain injuries, hearing loss, and air pollution are considered dementia risk factors.

The Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention, and Care recently claimed that 45% of all dementia cases could be prevented or significantly delayed. The commission also identified two additional potentially preventable factors: addressing impending vision loss and managing high cholesterol levels.

Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer le 21 septembre

La démence est un terme général pour diverses conditions qui affectent la mémoire, les capacités cognitives et le comportement. La maladie d'Alzheimer représente 60-70% des cas, selon l'OMS.

La Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer le 21 septembre vise à sensibiliser et à plaider pour les besoins des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. De nombreuses villes et villes du monde entier organisent des événements tels que des conférences et des concerts de bienfaisance. Selon la Société allemande de la maladie d'Alzheimer (Berlin), 1,8 million de personnes en Allemagne souffrent de démence. "Bien que

