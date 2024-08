L'inflation américaine s'est soudainement affaiblie

Aux États-Unis, l'inflation a surprisamment ralenti en juillet. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,9% en glissement annuel, le niveau le plus bas depuis mars 2021, selon le département du Travail des États-Unis mercredi. Les économistes s'attendaient à ce que le taux reste inchangé à 3,0%. Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,2%, conformément aux prévisions des économistes.

Le taux d'inflation sous-jacent, hors énergie et alimentation, est passé à 3,2% contre 3,3% en juin, comme prévu par les économistes. Sur un mois, les prix à la consommation sous-jacents ont augmenté de 0,2%, également en ligne avec les prévisions. Le taux sous-jacent est surveillé de près par la Réserve fédérale (Fed) car il fournit une meilleure indication de la tendance générale des prix.

La Fed est sur la bonne voie pour assouplir sa politique monétaire. Une baisse des taux en septembre est largement attendue, et une baisse plus importante de 0,50 point de pourcentage n'est plus exclue.

La Fed vise un taux d'inflation de 2%. En plus de l'inflation qui se calme, des données plus douces sur le marché du travail et l'économie indiquent une baisse des taux. Bien que la Fed ait signalé une baisse des taux, elle l'a rendue dépendante des développements des données. Les préoccupations concernant l'économie américaine avaient précédemment entraîné une turbulence sur les marchés financiers.

