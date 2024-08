- L'industrie est-allemande des machines lutte pour l'accès à l'électricité

Dans l'industrie de la mécanique de l'Est de l'Allemagne, l'écart entre l'offre et la demande pour la nouvelle année de formation est plus large que jamais. Selon une enquête de l'Association Est-allemande de la mécanique et de l'ingénierie (VDMA Est), 77 % des entreprises de formation ont signalé des difficultés à combler les postes vacants. Il y a dix ans, ce chiffre était de 50 %.

Recherche infructueuse de candidats

Au moment de l'enquête, de mi-juillet à mi-août, une entreprise sur deux avait encore des places de formation technique-industrielle non pourvues, et une sur cinq avait des places de formation commerciale non pourvues. La plupart des entreprises estiment peu probable de combler ces postes avant le début de la formation. 69 % des entreprises estiment les perspectives "plutôt basses", et 22 % les considèrent "désespérées".

Environ 85 % des entreprises proposant des professions de formation technique attribuent les problèmes à un manque de candidatures en raison de l'aspiration fréquente aux études et d'une orientation professionnelle insuffisante à l'école. De plus, 60 % critiquent le fait que les élèves sortants ne sont pas suffisamment préparés au travail pratique.

Les stages comme clé pour attirer les jeunes talents

Par exemple, le PDG de l'association, Oliver Köhn, appelle à plus de stages obligatoires pour briser les intérêts professionnels traditionnels et attirer plus de jeunes femmes vers les professions techniques. Actuellement, il y a en moyenne moins d'une jeune femme pour dix stagiaires techniques dans l'industrie Est-allemande.

Les mécaniciens de l'Est de l'Allemagne font donc de plus en plus confiance à leurs propres stagiaires pour atténuer le manque de main-d'œuvre qualifiée. Ils sont activement impliqués dans les écoles, aux salons de la formation et sur les réseaux sociaux pour attirer les jeunes pour la formation. Les stagiaires eux-mêmes sont également activement impliqués dans le recrutement, par exemple en présentant leurs professions à l'école ou en créant du contenu pour les réseaux sociaux.

Selon l'association, il y a environ 440 entreprises avec 77 600 employés dans le secteur de la mécanique et de l'ingénierie de l'Est de l'Allemagne. Environ 350 de ces entreprises sont membres de VDMA Est.

L'année de formation en cours dans l'industrie de la mécanique de l'Est de l'Allemagne est confrontée à des défis sans précédent, car 77 % des entreprises de formation ont du mal à combler les postes vacants, une augmentation significative par rapport aux 50 % il y a dix ans. En raison d'une orientation professionnelle insuffisante à l'école et d'un manque de candidatures, environ 85 % des entreprises proposant des professions de formation technique attribuent ces problèmes à un manque d'intérêts.

Lire aussi: