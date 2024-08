- L'industrie du jeu prend une pause de croissance

Suite à sa première baisse de revenus depuis plusieurs années, l'industrie des jeux vidéo mise sur l'événement Gamescom de Cologne pour relancer la dynamique et retrouver une trajectoire de croissance. Selon l'association professionnelle Game, citant des données des cabinets d'études GfK et data.ai, les revenus des jeux en Allemagne ont atteint environ 4,3 milliards d'euros au premier semestre 2024, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente. Cela inclut les jeux informatiques et vidéo, le matériel et les services en ligne.

Ventes de matériel en forte baisse

Les performances ont varié selon les secteurs : la demande de matériel, notamment les consoles, les PC de jeux et les accessoires, a diminué de 18 % pour atteindre 1,18 milliard d'euros. Les revenus des jeux en Allemagne au premier semestre 2024 ont atteint 2,59 milliards d'euros, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, les services de jeux en ligne, essentiels pour le jeu connecté, ont poursuivi leur croissance, augmentant de 25 % pour atteindre 0,52 milliard d'euros.

Ces statistiques de l'industrie remontent à 2014. Il n'y a pas eu de baisse pour l'ensemble de l'industrie au premier semestre depuis lors, ce qui fait du premier semestre 2024 la première récession en plus de dix ans.

En 2020 et 2021, l'Allemagne a connu une croissance des revenus à deux chiffres pendant les années de COVID, une sorte de boom pour l'industrie alors que les gens avaient plus de temps pour jouer à la maison. Depuis, la demande dans ce secteur, dont les offres techniques s'améliorent constamment à l'ère numérique, s'est normalisée.

Absence des moteurs de croissance de l'année précédente

En 2023, il y a encore eu une augmentation notable de 6 %. À l'époque, un nombre inhabituellement élevé de jeux blockbusters ont été publiés coup sur coup, leur développement ayant été retardé pendant la pandémie. Bien que ces jeux aient été coûteux, les fans étaient prêts à dépenser plus. De plus, les consoles et autres matériels étaient enfin disponibles en magasin après des problèmes d'approvisionnement antérieurs.

Cet effet de rattrapage a également contribué à des revenus supplémentaires au début de 2023. Cependant, ces deux moteurs de croissance positifs - l'abondance de nouveaux jeux blockbusters et la fin des pénuries de matériel - ont manqué en 2024, entraînant un ralentissement des affaires. De plus, l'industrie des jeux fait face à certaines pressions, avec des taux d'intérêt et des coûts de main-d'œuvre plus élevés dans le monde entier qui ont découragé les investisseurs, contraignant certains studios à fermer ou à réduire les effectifs.

Y a-t-il une gueule de bois après le boom COVID ? "Nous avons un creux de croissance", a déclaré le PDG de l'association, Felix Falk, en référence aux chiffres négatifs du premier semestre. Cependant, il exprime la confiance que la croissance reprendra bientôt : "Le marché des jeux ne restera pas en récession longtemps".

Gamescom sur la bonne voie

L'industrie tire encouragement des chiffres liés à Gamescom, le plus grand événement de jeux du monde, qui commence à Cologne la semaine prochaine. Selon Koelnmesse, qui co-organise l'événement avec l'association Game, plus de 1 400 exposants se sont déjà inscrits, soit une augmentation de 15 % par rapport à Gamescom 2023. Notamment, Gamescom est devenu plus international, avec 37 pays et régions représentés cette année, contre 26 l'année dernière. De nouveaux ajouts comprennent l'Inde, Maurice, le Portugal, la Suède, la Bulgarie et l'Afrique du Sud.

"Gamescom est le meilleur indicateur que les choses continueront très positivement à l'avenir", a déclaré le responsable de l'association, Felix Falk. "Le momentum des années précédentes se poursuivra".

L'industrie des jeux en Allemagne emploie environ 12 000 personnes. Les entreprises comprennent Ubisoft avec le classique de stratégie "Anno 1800", Deck13 avec le jeu d'action "Atlas Fallen" et Wooga avec le jeu de crime "June's Journey".

Bien que Gamescom soit l'événement le plus important de l'industrie en Allemagne, les studios allemands jouent un rôle mineur sur le plan international. "95 % de ce que les Allemands jouent sont des jeux de l'étranger", a déclaré le représentant de l'industrie, Felix Falk, appelant à un financement fédéral accru pour donner aux studios allemands une meilleure chance dans la concurrence mondiale. Le désavantage coût de développement de jeux en Allemagne par rapport à la France, au Canada et autres pays est de 30 %.

Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, s'est inscrit comme orateur invité pour Gamescom. Cependant, il n'est pas prévu que le politique vert apportera une injection de financement substantielle en cadeau.

L'absence des moteurs de croissance de l'année précédente, tels que l'abondance de nouveaux jeux blockbusters et la fin des pénuries de matériel, a contribué au ralentissement de l'industrie en 2024, entraînant une baisse de 6 % des revenus de jeux. Malgré cela, d'autres secteurs de l'industrie, tels que les services de jeux en ligne, ont continué à prospérer, indiquant un mélange de défis et d'opportunités pour l'industrie des jeux.

