Lindsay Lohan annonce qu'elle est mariée

L'actrice de 36 ans, qui a fêté son anniversaire samedi, a posté une photo avec Bader Shammas, un financier, l'appelant son mari.

"Je suis la femme la plus chanceuse du monde. Tu m'as trouvée et tu savais que je voulais trouver le bonheur et la grâce, en même temps. Je suis stupéfaite que tu sois mon mari", a-t-elle écrit.

Le couple a révélé ses fiançailles en novembre.

"Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon avenir", a écrit Mme Lohan dans un message, en mentionnant Shammas à l'époque.

Mme Lohan est surtout connue pour ses rôles principaux dans les remakes à succès de "The Parent Trap" et "Freaky Friday", ainsi que dans la comédie pour adolescentes "Mean Girls" en 2004.

"Ma vie et tout ce que j'ai. ❤️every Les femmes devraient se sentir comme ça tous les jours", a conclu Lohan dans son message de samedi.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com