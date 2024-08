S'aventurer près de la bordure de la jungle - L'Indonésie commémore son Jour de l'Indépendance dans la capitale récemment inaugurée.

L'accent se porte sur la future capitale d'Indonésie, Nusantara : pour la première fois, les célébrations de l'Indépendance ont lieu à Bornéo, où cette ville futuriste, axée sur la technologie, est en construction à la lisière de la forêt.

Le président Joko Widodo, ou Jokowi, a récemment présidé sa première réunion de cabinet à Nusantara. Il a décrit la ville en développement à Bornéo comme "une page blanche qui déterminera notre avenir". Il a souligné : "Peu de nations ont le privilège et la capacité d'établir leur capitale à partir de rien."

Jokowi a réaffirmé sa vision : "Nusantara sera conçue comme une ville écologique, foisonnant de végétation, pas une jungle urbaine de béton ou de verre." Il a insisté sur le fait qu'elle serait également une ville intelligente, grouillant de technologie, créant un environnement de vie agréable. Selon les plans, les taxis aériens sont également prévus pour décoller.

Cependant, la vue actuelle est assombrie par les grues et les zones de construction poussiéreuses. Bien que certains bâtiments gouvernementaux approchent de leur achèvement, la plupart des installations essentielles telles que les résidences, les écoles et les hôpitaux sont encore en construction. Le projet entier pourrait ne pas être terminé avant 2045.

Jokowi a annoncé cela en 2019. La principale raison de ce déménagement est que Jakarta, située sur Java, s'enfonce progressivement, avec de vastes parties de la ville déjà en dessous du niveau de la mer. D'ici 2050, l'ensemble de la région nord de Jakarta pourrait être submergé par les eaux. De plus, Jakarta, avec sa population de 11 millions (et près de 34 millions dans la région métropolitaine), lutte contre les embouteillages et la smog. Nusantara est située à environ deux heures de vol au nord-est de Jakarta, dans le Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo.

À la fois Jokowi et son successeur, Prabowo Subianto, qui prendra ses fonctions en octobre, ont participé aux célébrations de l'Indépendance. Un présentateur à la télévision, lors de la diffusion en direct de la cérémonie, a déclaré : "Nous pouvons witnesser la majesté de la capitale, Nusantara." En particulier, le nouveau palais présidentiel sous la forme d'un immense aigle - le palais Garuda - a été salué comme "spectaculaire et impressionnant."

Cependant, les critiques estiment que de nombreux résidents ont été déplacés et que la compensation fournie est insuffisante pour qu'ils puissent établir de nouvelles vies.

L'Indonésie, une nation de milliers d'îles s'étendant de l'océan Indien au Pacifique, et une population d'environ 280 millions, est le plus grand pays insulaire du monde.

La construction de Nusantara à Bornéo marque un tournant important dans l'avenir de l'Indonésie, car le président Jokowi la considère comme une occasion de façonner l'ère à venir de la nation. Dans l'optique d'éviter la fin inéluctable de Jakarta en raison de l'enfoncement, Nusantara est conçue comme une ville écologique et intelligente, offrant un environnement de vie durable et technologiquement avancé à ses habitants.

