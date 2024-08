- Lindner souligne que les principes du FDP sont séduisants pour la région de l'Est.

Le FDP rencontre des défis en Allemagne de l'Est malgré une offre politique attrayante, reconnaît Lindner

Malgré des perspectives électorales décevantes en Allemagne de l'Est, le FDP est convaincu de présenter aux électeurs de la région une offre politique attrayante, selon son leader Christian Lindner, cité dans son dernier épisode de podcast, "CL+". Selon Lindner, "nos principes résonnent profondément avec ce que beaucoup de gens recherchent."

Il met en avant la position du parti sur la liberté personnelle - "on ne vous dira pas de Berlin-Mitte que vous ne pouvez plus conduire un diesel, ou que vous ne pouvez plus griller cette côtelette, c'est votre choix - et cela inclut aussi votre chauffage de cave." Lindner met également en avant les perspectives du FDP sur la performance, la liberté d'expression et le contrôle de l'immigration. "Cela devrait être une proposition attrayante pour de nombreux citoyens de l'Est de l'Allemagne", souligne Lindner.

Cependant, les sondages indiquent que les Libéraux pourraient avoir du mal à dépasser le seuil de 5% lors des élections régionales à venir en Thuringe, Saxe et Brandebourg en septembre. Ils sont actuellement à environ 2 à 3 pour cent.

Le professeur de littérature Dirk Oschmann, invité de l'émission, attribue les difficultés persistantes du FDP et des Verts à établir un lien avec les électeurs locaux en Allemagne de l'Est à leur incapacité à se connecter avec la région. "Le FDP et les Verts n'ont jamais réussi à s'implanter dans l'Est, nulle part, sauf peut-être dans les grandes villes", a déclaré Oschmann. Il a qualifié le FDP de parti "où l'Est ne se sent pas tout à fait chez lui".

Oschmann est devenu célèbre avec son livre, "L'Est: une construction occidentale".

