Lindner se réserve le pouvoir de ne pas respecter les règles de la signalisation routière.

Le ministre fédéral des Finances Lindner manque-t-il de cran pour se séparer de la coalition du trafic lumineux malgré les indicateurs de crise apparents ? Lindner ne l'exclut pas. Le libéral considère une scission de la coalition comme une possibilité. Il qualifie les mois à venir de "saison des décisions".

Le ministre fédéral des Finances et chef du FDP, Christian Lindner, n'a pas exclu de se séparer de la coalition du trafic lumineux dans le temps restant. "Même dans ma génération, nous avons les couilles de défendre nos convictions", a déclaré Lindner au "Rheinische Post", en faisant référence à 1982 lorsque le FDP a quitté la coalition avec le SPD. "Prenez en compte 2012 au Parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, lorsque nous avons opté pour de nouvelles élections plutôt que pour un endettement supplémentaire", a ajouté Lindner. "Parfois, le courage consiste à rester dans une coalition malgré les désaccords parce que la stabilité est importante et qu'on peut accomplir plus de choses. Mais parfois, le courage consiste aussi à prendre des risques pour susciter une nouvelle énergie politique", a ajouté Lindner en exposant sa vision en tant que chef du FDP.

Nous sommes "dans la saison des décisions", a insisté Lindner, et il a énuméré les objectifs pour la poursuite de la coalition du trafic lumineux : "Allons-nous accélérer l'initiative de croissance pour obtenir une reprise économique ? Allons-nous nous mettre d'accord sur un budget fédéral qui renforce l'éducation, les investissements et la sécurité tout en réduisant la charge fiscale pour les citoyens et en respectant le plafond de l'endettement ? Allons-nous obtenir plus de contrôle et de cohérence en matière de politique migratoire et briser les tabous à cet égard ? C'est ainsi que les citoyens évaluent la coalition. Je suis d'accord. Je le suis également", a insisté Lindner lors de son interview avec le journal.

Image du FDP "actuellement cachée"

Un retrait probable du FDP du Parlement régional de Brandebourg n'a pas été considéré comme un obstacle pour les libéraux par Lindner. "Il y a toujours des hauts et des bas pour nous en Allemagne de l'Est." Il a également refusé de reconnaître une crise nationale au niveau fédéral, où le FDP est en dessous du seuil de cinq pour cent dans les sondages. "Actuellement, notre image indépendante en tant que parti pour les personnes amoureuses de la liberté, optimistes et performantes est cachée sous les désaccords de la coalition. Mais nous sommes restés les mêmes qu'avant le gouvernement actuel", a déclaré Lindner en

