- Lindner se plaint de la vision condescendante de l'Allemagne de l'Est

Le leader du FDP, Christian Lindner, se plaint de la vue condescendante que beaucoup d'Allemands de l'Ouest et des médias ont envers l'Est de l'Allemagne. Il dit qu'il y a une attitude de paternalisme et la croyance qu'on doit expliquer la démocratie aux gens de l'Est. Lors d'un événement de campagne à Chemnitz, Lindner a déclaré que c'était les gens là-bas qui, en 1989, ont renversé le mur avec leur désir de liberté et de démocratie. "Je crois que beaucoup de citoyens en Allemagne de l'Est ont un sens plus raffiné quand il s'agit de la restriction de la liberté et de la liberté d'expression."

Tout en reconnaissant qu'il y a du racisme et de la xénophobie en Saxe, Lindner maintient que cela ne représente pas l'État fort. Il dit que depuis 2015, l'Allemagne a connu des périodes de perte de contrôle en matière d'immigration, mais qu'un retournement a depuis été réalisé, avec plus de mesures nécessaires. Cela inclut la reconnaissance de plus de pays comme pays d'origine sûrs, tels que le Maroc et la Tunisie. Lindner défend également la solidarité de l'Allemagne avec l'Ukraine, en déclarant que la Russie a attaqué le pays sans provocation parce que son peuple voulait la liberté et la démocratie. "Parce que l'Ukraine voulait la liberté, Poutine l'a envahie. En faisant cela, il a également attaqué nos valeurs. C'est pourquoi nous soutenons l'Ukraine."

Le 1er septembre, un nouveau parlement d'État sera élu en Saxe. Le FDP n'y est actuellement pas représenté, les sondages le plaçant en dessous de la barre des cinq pour cent. Robert Malorny de Dresde est le candidat principal pour les élections d'État.

Dans leur programme électoral, les Démocrates-libéraux défendent une formation de maître gratuite et la fin du monopole d'État sur les jeux d'argent. Pour les transactions commerciales, l'impôt sur la transmission immobilière devrait être abolished. Ils cherchent également à réduire l'absentéisme des enseignants, avec des plans pour que des administrateurs de la fonction publique assistent dans les écoles. Selon le programme, les fonctionnaires des impôts pourraient enseigner les mathématiques, ou les employés de l'administration forestière pourraient enseigner la biologie.

Malgré l'absence actuelle du FDP dans le parlement d'État de Saxe, leur candidat principal, Robert Malorny de Dresde, est optimiste pour les élections du 1er septembre. En Allemagne de l'Est, certains citoyens ont montré une compréhension aiguë des restrictions de liberté et de démocratie, comme l'a reconnu le leader du FDP, Christian Lindner.

Lire aussi: