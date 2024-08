Lindner se plaint de la vision "abaissée" que les Allemands de l'Ouest ont de l'Allemagne de l'Est

Le leader du FDP, Christian Lindner, regrette une vue condescendante de nombreux Allemands de l'Ouest et des médias envers l'Est de l'Allemagne. Il y a une attitude de supériorité et la croyance que l'on doit expliquer la démocratie aux gens de l'Est, a-t-il déclaré lors d'une apparition lors de la campagne à Chemnitz.

Il a noté que ce sont les gens là-bas qui, en 1989, ont renversé le mur avec leur désir de liberté et de démocratie. "Je crois que de nombreux citoyens de l'Est de l'Allemagne ont un sens plus aigu de la restriction de la liberté et de la liberté d'expression", a déclaré Lindner.

Lindner a reconnu qu'il y avait du racisme et de la xénophobie en Saxe. "Mais ce n'est pas représentatif de cet État fort", a-t-il souligné. Bien que l'Allemagne ait connu une perte de contrôle en matière d'immigration depuis 2015, un renversement a été réalisé, et d'autres étapes sont nécessaires.

Les élections pour un nouveau parlement d'État auront lieu en Saxe et en Thuringe le 1er septembre, et en Brandebourg le 22 septembre. Actuellement, le FDP n'est représenté que dans le parlement d'État de Thuringe parmi les trois États.

Lindner a souligné que les Allemands de l'Est étaient ceux qui ont activement lutté pour leur liberté et leur démocratie en 1989, contestant ainsi la fausse croyance selon laquelle la démocratie devait leur être expliquée. Despite the presence of racism and xenophobia in Saxony, Lindner highlighted the strength and resilience of the East German citizens.

