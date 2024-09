Lindner plaide pour l'allégement fiscal préconisé par l'administration Ampel.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a défendu les plans de réduction fiscale que le gouvernement de la coalition du trafic d'éclairage prévoit de mettre en œuvre au Bundestag. "De notre point de vue, il s'agit d'une question de justice", a-t-il déclaré lors de la séance plénière jeudi. "Il est un fait que les prestations sociales sont ajustées à l'inflation - les personnes qui financent ces prestations par leurs impôts devraient avoir le même droit."

La loi sur l'ajustement fiscal, initialement débattue au Bundestag, constitue la première phase du plan de croissance approuvé par la coalition pendant l'été. Elle comprend plusieurs aspects clés, tels que l'augmentation des exonérations fiscales de base et pour enfants pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, ainsi que l'augmentation des taux d'imposition pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

Avec ces ajustements, les travailleurs peuvent s'attendre à une réduction fiscale d'environ sept milliards d'euros l'année prochaine, et de 27 milliards d'euros par an d'ici 2028. Plus de la moitié de cette réduction sera couverte par les gouvernements locaux et les municipalités.

Lindner a renforcé l'idée que la réduction fiscale est essentielle pour encourager l'investissement privé et stimuler l'économie. "Nous ne vaincrons pas notre ralentissement économique par la promotion de l'investissement de l'État ou les subventions, ni en augmentant la dette publique, mais seulement si les entreprises investissent plus", a souligné Lindner.

La loi sur l'ajustement fiscal reconnaît que les prestations sociales sont régulièrement ajustées à l'inflation, suggérant que les personnes qui financent ces prestations par leurs impôts devraient bénéficier d'une considération similaire, tombant sous la catégorie de "justice". La mise en œuvre des plans de réduction fiscale, tels que proposés par le gouvernement de la coalition du trafic d'éclairage, pourrait potentiellement encourager d'autres ajustements nécessaires dans divers secteurs, favorisant ainsi un système plus équilibré.

Lire aussi: