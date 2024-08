- Lindner: mettre fin plus rapidement aux subventions aux énergies renouvelables

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner (FDP), plaide en faveur d'une suppression plus rapide des subventions pour les énergies renouvelables. "En ce qui concerne la promotion solaire, il y a une urgence à agir. Les subventions ont augmenté de manière significative", a déclaré Lindner au groupe de médias Funke. "Mais la promotion n'est plus nécessaire à grande échelle car elle est rentable. Cela doit être arrêté le plus rapidement possible."

Lindner a fait référence à l'accord de coalition pour mettre fin aux subventions pour les énergies renouvelables au plus tard avec la sortie du charbon. Selon lui, cela pourrait intervenir bien plus tôt, a-t-il déclaré. "Le nouveau petit panneau solaire sur le toit de la maison est déjà exonéré de TVA, ce qui est une promotion suffisante." La sortie du charbon est prévue pour 2038. La coalition du trafic d'allumage s'est donnée pour objectif d'avancer idéalement cette date à 2030.

Lindner a également mis en garde contre une nouvelle crise de la dette en Europe si l'Allemagne emprunte considérablement plus et a appelé la coalition à prendre de nouvelles mesures pour réformer l'État social. "Nous avons besoin de plus d'empathie pour les personnes truly socially disadvantaged et needy - mais d'un autre côté, plus de fermeté avec les freeriders qui veulent de l'argent de cet État bien qu'ils puissent travailler, ou qui sont illégalement dans notre pays."

Lindner ne se sent pas visé par le message du chancelier

Dans le différend au sein de la coalition sur le budget fédéral 2025, Lindner ne peut pas reconnaître de critique de lui-même de la part du chancelier fédéral. "Je ne me sens pas visé par le message du chancelier", a déclaré le président du FDP au groupe de médias Funke. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a précédemment indiqué que l'avis juridique sur le projet de budget autorise bel et bien l'emprunt de la compagnie de chemin de fer et de l'autoroute comme moyen de financement.

Scholz a ajouté dans sa conversation avec "Zeit Online": "Il reste un mystère comment l'avis clair de l'opinion juridique a pu être temporairement compris de manière si fondamentalement fausse." Lindner avait remis en question si environ huit milliards d'euros pour les chemins de fer et les autoroutes pouvaient être financés par des emprunts.

Le différend au sein de la coalition du trafic d'allumage sur le budget fédéral 2025 a repris ces derniers jours. Les projets qui étaient censés réduire l'écart de financement dans le budget d'un total de huit milliards d'euros sont en arrière-plan. Lindner avait commandé des avis d'experts en raison de ses préoccupations juridiques et économiques. Ceux-ci ont confirmé en partie les préoccupations, mais ont également montré des moyens d'implémenter au moins certaines des mesures.

D'ici mi-août, Lindner, le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) et le vice-chancelier Robert Habeck (Verts) veulent trouver un accord et aboutir à une décision du cabinet sur ce point.

L'Union considère qu'il faut plus de temps pour les négociations budgétaires

Le vice-président de la faction de l'Union, Mathias Middelberg, considère le calendrier des négociations budgétaires au Bundestag comme douteux. Les négociations budgétaires prévues pour septembre doivent être reportées si les politiques de la coalition du trafic d'allumage ne soumettent pas un "plan honnête" à temps, a déclaré le député CDU à l'agence de presse allemande.

L'hypothèse de Lindner selon laquelle seul un écart de financement de cinq milliards d'euros doit être comblé est "loin de la réalité", a critiqué Middelberg. En réalité, au moins 13,4 milliards d'euros des 17 milliards d'euros Previously planned as a so-called global shortfall still need to be financed. And even that is still very optimistically calculated.

Middelberg plaide pour un report de la semaine budgétaire.

Although budget cuts of between one and two percent were also planned in previous years, this time they are significantly higher. It has already become apparent this year that higher budget cuts are to be expected. Global budget cuts are being made without reductions in individual budget items. It is also anticipated that not all allocated funds will be spent. The budget for the coming year has a volume of 480.6 billion euros - around eight billion less than this year. "Without a significant reduction in the planned budget cuts, the first reading of the budget in the Bundestag scheduled for September will have to be postponed", demanded the deputy chairman of the Union faction.

The financial sector may be impacted by Germany's plans to end subsidies for renewable energies, as the coal phase-out could potentially create opportunities for investments in alternative energy sources. The financial sector should also be cautious about Germany's debt levels, as Lindner warned of a potential new debt crisis in Europe.

