- Lindner: Les désavantages pour les couples " 100% exclus "

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner (FDP), a rassuré les couples que l'abolition prévue des classes fiscales 3 et 5 n'entraînera aucune désavantage financier pour eux. "Il est certain à 100 % que les couples ne seront pas pénalisés", a déclaré Lindner au groupe de presse Funke. "En particulier, l'allocation de mariage ne sera pas abolie, car cela représenterait une augmentation significative de l'impôt."

Le gouvernement fédéral a décidé à la fin juillet d'abolir les classes fiscales 3 et 5 populaires pour les couples. À partir de 2030, les partenaires seront automatiquement affectés à la classe fiscale 4 grâce à la fameuse procédure de facteur. L'administration fiscale calculera alors exactement qui contribue à quel montant du revenu net. La charge de l'impôt sur le revenu sera répartie plus équitablement entre les époux et les partenaires enregistrés. Cependant, la charge globale d'impôt pour les couples ne changera pas.

Lindner a souligné que les couples n'ont pas besoin de prendre de mesures pour l'instant. "Mais ceux qui le souhaitent peuvent déjà discuter aujourd'hui de la répartition équitable de la charge fiscale. Car la classe fiscale 4 avec la procédure de facteur existe déjà", a déclaré le ministre des Finances. Avec la classe fiscale 4 avec la procédure de facteur, la charge fiscale serait répartie proportionnellement, et les paiements souvent fastidieux à l'administration fiscale à la fin de l'année seraient également éliminés.

La plupart des couples optent actuellement pour les classes fiscales 3 et 5. C'est ce que montrent les données de la statistique de l'impôt sur les salaires et les revenus pour l'année fiscale 2020, récemment communiquées par l'Office fédéral de la statistique.

Selon ces données, parmi les environ 5,3 millions de couples mariés et partenaires enregistrés qui ont été imposés conjointement avec uniquement des revenus non indépendants, environ 2,1 millions ont choisi cette combinaison de classes fiscales. Cela représente une part de 39 %.

Dans le cas de 1,3 million de couples supplémentaires (25 %), seul l'un des deux avait des revenus d'emploi et était donc affecté à la classe fiscale 3. 1,9 million de personnes imposées conjointement étaient enregistrées dans la classe fiscale 4. Avec une part de 36 %, ce choix était juste derrière la combinaison de 3 et 5.

