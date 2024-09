Lindner exprime son mécontentement face au budget qu'il a proposé personnellement.

Au cours de son discours, le ministre des Finances a regardé en arrière le parcours difficile menant à la décision budgétaire du cabinet. Il a admis : "Ce n'était Certainly pas une promenade de santé." La coalition avait résisté, et au sein du gouvernement, "trois idéologies politiques distinctes coordonnent leurs efforts", a-t-il souligné, faisant référence à la coalition SPD, Verts et FDP.

Selon Lindner, tant qu'il y a une possibilité d'accord, il est crucial de l'atteindre. "La stabilité de la République fédérale d'Allemagne n'est pas une blague", a-t-il insisté.

Le gouvernement fait face à une "instabilité économique palpable" et à des défis mondiaux importants, a reconnu Lindner. Le projet de budget, a-t-il assuré, prend en compte tous ces facteurs. Il est également "juridiquement solide", a-t-il noté, répondant aux critiques, notamment de l'Union.

Malgré les circonstances difficiles, le projet de budget prévoit des "investissements records" d'environ 81 milliards d'euros, a révélé le ministre. Les citoyens, en particulier en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, ressentiront un soulagement significatif. De plus, les allocations familiales comme l'allocation familiale et le crédit d'impôt pour enfants seront renforcées, et les entreprises recevront des incitations fiscales supplémentaires pour favoriser leur croissance.

Lindner a mis en avant l'importance de récompenser "le travail acharné et l'engagement". Il a souligné les mesures prévues pour maintenir les gens dans le monde du travail plus longtemps. Le gouvernement vise à renforcer le "facteur de motivation" du revenu des citoyens, par exemple en mettant en place des pénalités. Lindner a annoncé que le revenu des citoyens resterait inchangé en 2025, comme annoncé précédemment, et ne connaîtrait pas non plus d'augmentation en 2026.

Lindner a une fois de plus mis en avant l'importance du frein à l'endettement. Le projet de budget utilise son potentiel avec 51,3 milliards d'euros de prêts planifiés. "Il s'agit d'une question de justice intergénérationnelle de ne pas dépasser cette limite", a-t-il déclaré, avertissant que si la limite est dépassée, la jeunesse en supportera les conséquences. Lindner lui-même préférerait investir plutôt que payer des intérêts à d'autres. Finalement, le frein à l'endettement sert de "mécanisme

