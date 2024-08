- Lindner: AfD et BSW sont en train de cultiver des problèmes

Le président fédéral du FDP, Christian Lindner, ne voit aucune intention chez l'AfD et l'alliance de Sahra Wagenknecht pour résoudre les problèmes politiques. Ni l'un ni l'autre de ces partis n'a intérêt à résoudre les problèmes, a déclaré Lindner lors d'un événement de campagne de son parti à Blankenfelde-Mahlow (district de Teltow-Fläming).

Selon lui, leur but est de "cultiver" et d'"exploiter" les problèmes. L'AfD et l'ASW sont un modèle économique pour gagner des positions politiques. Le 22 septembre prochain, un nouveau parlement régional sera élu en Brandebourg.

"Des partis comme l'AfD ne deviennent petits que lorsque les problèmes qu'ils ont rendus grands sont rendus petits", a souligné Lindner. Il ne s'agit pas de "genrer". Parmi les problèmes, on peut citer le fait que, depuis 2015, sous l'ère Merkel, il y a eu l'impression que l'Allemagne avait perdu le contrôle. Selon Lindner, la tâche principale de l'État est de maintenir le contrôle sur le pouvoir et le territoire de l'État.

