L'individu transformant des avions à réaction en résidences élégantes.

Au lodge FLY8MA Pilot Lodge, vous pouvez effectuer un vol touristique avec des vues à couper le souffle sur les glaciers, prendre les commandes pour un cours de pilotage ou vous plonger dans une formation de pilote.

Lorsque la nuit tombe sur les vastes paysages de l'Alaska, la Dernière Frontière, vous pouvez monter l'escalier pour vivre deux expériences de logement extraordinaires : un McDonnell Douglas DC-6 remanié et la dernière acquisition, le McDonnell Douglas DC-9 – toujours portant sa livrée DHL.

Le domaine en constante expansion est un projet en cours de Jon Kotwicki, fondateur de FLY8MA, qui a précédemment dirigé une école de pilotage en Floride, travaillé comme pilote commercial et finalement emménagé en Alaska.

"Faire des vols pour les compagnies aériennes, ça paye bien et tout, mais c'est un travail plutôt ennuyeux," avoue-t-il. "Conduire pour Uber est plus stimulant car vous pouvez interagir avec les passagers."

Inspiré par la région sud-centrale, où il a passé des vacances à randonner, pêcher et observer la faune comme les ours et les grizzlis, il a choisi cet endroit comme lieu où il et son équipe, ainsi que son fidèle Poméranien Foxtrot, pourraient "acheter beaucoup de terrain et peut-être même établir notre propre aéroport et faire notre propre show."

Un terrain de jeu en constante expansion

Le site couvre un peu plus de 100 acres et a commencé comme une simple piste d'atterrissage. Des cabanes ont ensuite été ajoutées pour héberger les étudiants, suivies de cabanes pour les invités des vols touristiques.

Les cabanes ont été améliorées avec des équipements haut de gamme comme des planchers chauffants et des barres de serviette. Kotwicki a alors pensé : "Pourquoi ne pas aller plus loin ? Et si nous prenions un vieil avion et le convertissions en maison ? Faisons-le luxueux, avec un jacuzzi sur l'aile et un grill. Obtenons-en deux autres, et en avons trois."

Une piste d'atterrissage supplémentaire et un hangar ont été construits pour correspondre à ce terrain de jeu en expansion. "J'ai tendance à aller à fond," avoue-t-il avec un sourire.

"C'est exaltant de voir des adultes émerveillés par les lieux, ou des enfants courant sur toute la longueur de l'avion, faisant les fous et se ruant dans le cockpit," dit-il. "C'est fatigant, stressant, écrasant et coûteux de créer ces choses – mais c'est gratifiant."

Le premier avion converti était le DC-6 américain des années 50, qui transportait autrefois du fret et du carburant vers les villages alaskiens isolés.

Maintenant, c'est une location de deux chambres à coucher et une salle de bain, prix autour de 448 $ par nuit sur Airbnb, avec un feu de camp sur le pont de l'aile.

Les réservations sont maintenant disponibles pour le DC-9, une unité de trois chambres à coucher et deux salles de bain avec sauna, bain à remous et planchers chauffants. Il peut accueillir sept invités et est prix à environ 849 $ par nuit.

Les travaux pour la nouvelle addition, un Boeing 727, sont en cours. Il servira d'espace de lodge pour que les invités se réunissent.

"Il y aura une cuisine massive, une grande table pour les repas partagés," explique Kotwicki. "Nous aurons un bain à remous sur les ailes, des canapés confortables. La queue sera un fantastique toit-terrasse avec un petit feu de camp pour se détendre et se relaxer."

Kotwicki a récemment acheté un quatrième avion : un Fairchild C-119 Flying Boxcar, un avion de transport militaire produit de 1949 à 1955, qu'il décrit comme "si laid, c'est cool."

Logement dans la tour de contrôle avec les aurores boréales

Une attraction à venir en construction est une tour de contrôle de 60 pieds (18,3 mètres) avec un dôme géodésique en verre, où les invités pourront admirer les aurores boréales d'Alaska depuis leur lit.

Au fil du temps, Kotwicki crée "genre notre propre petit parc d'attractions aéroportuaire," dit-il.

Les invités pourront explorer les plus anciens avions et divers moteurs et hélices éparpillés sur le domaine. Le site offre déjà des pistes de ski de fond, et Kotwicki a des plans pour un terrain de frisbee golf et un terrain de volley-ball.

Obtenir de nouveaux avions pour le site prend généralement huit à neuf mois, selon Kotwicki, qui explique que cela implique de contacter de nombreuses sources et de frapper à de nombreuses portes jusqu'à ce que l'avion parfait devienne disponible à l'achat et au transport à Wasilla.

Obtenir l'autorisation de les convertir en hébergements a été relativement facile en Alaska grâce à son absence de zonage.

"Heureusement, où nous sommes en Alaska est totally unzoned. La propriété que nous avons achetée, en raison de sa taille, nous sommes autorisés à en faire ce que nous voulons," dit Kotwicki.

"Le plus grand obstacle que nous avons franchi a été de les transporter sur la route. Mais une fois qu'ils sont là, le processus de conversion est relativement simple."

Logistique

L'Alaska rurale peut être un lieu idéal pour certains aspects du projet, mais elle présente des défis en ce qui concerne le climat.

Les environnements secs et arides, comme le "boneyard" du Nouveau-Mexique ou l'aéroport de Teruel en Espagne, sont les meilleures options pour stocker les avions au sol.

L'Alaska, cependant, est à l'opposé : "juste une forêt tropicale froide," comme le dit Kotwicki, remplie de marécages et de pergélisol. "D'un point de vue maintenance, il est extrêmement difficile de les maintenir ici."

Encore

Initiallement, Konticki mentionne que les avions ont une valeur d'isolation d'environ R3, similaire à une fenêtre à double vitrage, tandis qu'une maison bien isolée en Alaska peut atteindre R30.

"Nous retirons l'ancienne isolation, nettoyons complètement la zone, puis pulvérisons une mousse de qualité supérieure avec la plus haute valeur R pour son épaisseur", décrit Konticki. "En général, nous réussissons à obtenir une valeur R de 28 ou 30 avec la nouvelle isolation. Malgré cela, les avions restent difficiles à chauffer. Ce sont essentiellement des tubes longs et minces."

Si Konticki avait opté pour un projet d'école de pilotage dans un endroit comme l'Arizona, la vie aurait été beaucoup plus simple, reconnaît-il.

Cependant, Konticki découvre que "l'Alaska est vraiment exceptionnelle, pleine d'opportunités. C'est difficile, oui, mais cela ajoute cette touche spéciale."

À la FLY8MA Pilot Lodge, vous pouvez organiser une expérience de voyage unique en séjournant dans l'un des avions convertis, comme le DC-6 ou le DC-9, et profiter de vues époustouflantes depuis le pont d'aile ou se détendre dans le sauna et le jacuzzi.

Le site propose diverses activités pour les voyageurs, notamment l'exploration des anciens avions et moteurs, le ski de fond et même le frisbee golf ou le volleyball à l'avenir.

Lire aussi: