- L'individu subit un traumatisme grave dû à des coups de pied.

Dans le district de Wesermarsch, un individu de 30 ans a subi de graves blessures, y compris des coups et des coups de pied, à Ovelgönne. Selon les rapports de police, l'incident s'est produit lorsqu'il a tenté d'intervenir dimanche soir, alors qu'un homme à l'intérieur d'une tente de festival semblait harceler une femme. Furieux, l'agresseur a frappé le trentenaire, l'a renversé et a continué à lui donner des coups de pied à la tête. La victime a été transportée à l'hôpital et l'auteur des faits a disparu de la scène. Les autorités ont ouvert une enquête sur une éventuelle agression avec violence.

L'incident de violence à Ovelgönne dans Wesermarsch concerne un crime de violence grave. L'homme qui a harcelé à l'intérieur de la tente de festival et attaqué le trentenaire pourrait être inculpé pour cet acte criminel.

