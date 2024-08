Expert mondialement connu en anatomie osseuse, ou simplement, spécialiste osseux célèbre - L'individu responsable de l'étiquetage de sa propre espèce de Néandertalien

Ralf Schmitz plonge gracieusement dans la vitrine de musée exposée. "Je ressens toujours un frisson en faisant cela", partage-t-il en tant qu'archéologue et préhistorien. "La calotte crânienne est l'artefact le plus important en raison de sa nature définitive." Les arcades sourcilières prononcées au-dessus des yeux, le front fuyant et le crâne plat - tout indique qu'il ne s'agit pas des restes d'un être humain lambda.

À l'intérieur de la vitrine en verre se trouve la calotte crânienne d'un homme de Néandertal - le champion des hommes de Néandertal : reposent les restes de "l'homme de Néandertal 1", le fossile excavé en 1856 dans la vallée de Néandertal près de Düsseldorf, qui a donné son nom à l'espèce humaine ancienne.

Le relique est conservée au Bonn Rheinisches Landesmuseum - maintenant LVR-Landesmuseum - depuis 1877. Pour Schmitz, c'est "comme la Joconde à Paris", et il en est le gardien.

Que voyaient ces yeux autrefois ?

Pourtant, Schmitz ressent également de l'admiration pour une autre raison en tenant l'un des os. "Ce n'est pas simplement un pot de terre ou un os de cheval historique - c'est une partie d'un être humain qui a ressenti, ri et pleuré. Il est important de se rappeler cela."

Il retourne la calotte crânienne et montre les sillons étroits à l'intérieur : "Ces impressions sont les vestiges des artères de la membrane du cerveau", informe-t-il à l'agence de presse allemande. "Ce crâne reveals la structure du cerveau de l'individu. C'est fascinant de se demander : que voyaient ces yeux autrefois ? Cet individu habitait un monde complètement différent." Un monde de mammouths, de rhinocéros laineux et de rennes. Mais pas un monde de glace éternelle, mais de steppes et de forêts.

Maintenant, Schmitz tient un os plus petit, l'os zygomatique. "Regardez ces indentations", dit-il. "Ce sont les souvenirs de la réaction du tissu osseux à une infection sévère. Il souffrait d'une infection sinusale persistante - et cela aurait pu entraîner une septicémie à une époque sans antibiotiques. Peut-être la raison de sa mort ?"

Une vie pour l'homme de Néandertal

Schmitz, maintenant âgé de 63 ans, a consacré toute sa carrière professionnelle à l'homme de Néandertal original - le spécimen type légendaire. Depuis ses années d'étudiant, il se tient devant lui dans le musée, se demandant s'il y a d'autres secrets cachés. Depuis, la recherche a fait de grands progrès.

Schmitz lui-même, il y a deux décennies, a découvert de nombreux autres fragments d'os sur le site d'origine, notamment des fragments vertébraux, des pièces de mâchoire inférieure, des os de la main et des doigts, des dents. Même un mince fragment de septum nasal a été découvert. Schmitz suppose que l'homme de Néandertal y a été inhumé par ses proches.

Les chercheurs ont également déterminé l'âge de l'homme de Néandertal - il a vécu il y a plus de 44 000 ans. Cette information a été obtenue à partir de l'analyse d'un échantillon de tissu du humérus. Actuellement, des efforts sont déployés pour une détermination de l'âge plus précise. Le régime alimentaire de l'homme de Néandertal est également connu : principalement de la viande.

L'homme de Néandertal vivait avec un handicap important

Un caractéristique intrigante est également apparue : l'homme de Néandertal vivait avec un handicap notable - son bras gauche était atrophié. "Probablement, dans sa jeunesse, il s'est cassé le bras au niveau du coude, et il ne s'est jamais remis correctement", explique Schmitz. "Nous avons prélevé de minuscules échantillons d'os du humérus et avons trouvé une perte substantielle de substance osseuse dans son bras gauche."

Par conséquent : la gravité de la blessure était beaucoup plus sévère que précédemment supposé. L'homme de Néandertal pouvait à peine bouger son bras. "C'était comme s'il était un homme de Néandertal handicapé - en plein cœur de l'environnement brutal de l'ère glaciaire. La question qui se pose alors est : comment a-t-il réussi ?"

Même si son bras droit, bénéficiant d'une utilisation accrue, s'est développé particulièrement robuste, selon Schmitz, la seule réponse possible à cette énigme est : l'homme était aidé et porté par le groupe avec lequel il coexistait.

"Il a survécu pendant 20 ans. Parce que nous avons pu déterminer son âge dans le cadre du projet de recherche : il avait environ 42 ou 43 ans et a ainsi pleinement exploité la durée de vie des hommes de Néandertal. À l'époque, les gens ne vivaient pas au-delà de leur prime. Mais s'il l'a fait, il a dû recevoir de l'aide - et cela nous en dit plus sur les hommes de Néandertal que tous les outils en pierre."

Le gène de Néandertal aggrave le Covid

L'exploration génétique a révélé que les individus non africains modernes héritent d'environ un à trois pour cent des gènes de Néandertal - grâce à l'interbreeding des hommes de Néandertal avec les Homo sapiens originaires d'Afrique. Ces gènes ont des effets spécifiques. "Il y a un gène de Néandertal qui aggrave les symptômes du Covid - et un autre qui offre une immunité contre lui", explique Schmitz.

Un autre affecte la mobilité des spermatozoïdes. "Peut-être que les Néandertals tardifs ont eu un désavantage significatif en matière de reproduction. Nous sommes laissés à spéculer : pourquoi cette espèce humaine réussie a-t-elle soudainement disparu ?" Être éliminé par Homo sapiens est maintenant considéré comme highly improbable.

Schmitz laisse lentement la fermeture de la vitrine se refermer à nouveau. "Là, maintenant tu as la paix", murmure-t-il intimement. On dirait presque qu'il converse avec un vieil ami.





