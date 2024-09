- L'individu reconnaît avoir exploité sexuellement sa propre fille.

Un individu de 41 ans originaire du nord-ouest de Mecklembourg a admis avoir commis des actes indécents envers sa fille au tribunal régional de Schwerin. Avant le début du procès, une conférence judiciaire a eu lieu entre les parties concernées. During cette réunion, une fourchette de peine allant de cinq ans et six mois à un maximum de six ans et neuf mois a été proposée à l'accusé, qui a des antécédents de crimes similaires.

L'homme est jugé pour l'exploitation grave d'un mineur. Selon les accusations, il a soumis sa fille de trois ans à de tels actes à six reprises entre janvier 2022 et mars 2024. During son interrogatoire, l'homme a admis des occurrences supplémentaires. En cour, des images de l'interrogatoire immédiat de l'enfant par le juge après les faits ont été présentées.

Au moment de son arrestation, les autorités ont prétendument saisi son smartphone, contenant plus de 1 000 photos et vidéos impliquant l'exploitation d'enfants. La plupart de ces représentations montrent la maltraitance de filles âgées de quatre à dix ans. Cette preuve est susceptible d'influencer la décision de la cour.

Verdict possible jeudi

La cour a organisé seulement deux jours de procès, probablement en s'attendant à un accord de plaidoyer et à une confession complète. Les conférences judiciaires sont souvent utilisées dans les affaires d'agressions sexuelles pour protéger les victimes mineures de témoignages supplémentaires.

Si la confession est jugée fiable, la cour établira la durée maximale de la peine de prison. Un verdict pourrait être annoncé dès jeudi.

