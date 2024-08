- L'individu qui détient actuellement le record dans le domaine des sculptures complexes à double étoile et à double étoile.

Avec seulement 20 jours après avoir remporté l'or olympique et battu le record du monde, l'ace de la perche Armand Duplantis a relevé la barre encore plus haut. Le Suédois de 24 ans a sauté à 6,26 mètres à Chorzów, surpassant son précédent record de un centimètre, qu'il avait établi au Stade de France à Paris le 5 août.

Après un saut réussi à sa deuxième tentative, Duplantis, surnommé "Mondo", a suscité des célébrations sur la piste lors de l'événement de la Ligue de diamant en Pologne, en célébrant avec ses coéquipiers et les fans. Cet exploit extraordinaire a marqué son dixième record du monde et son troisième cette saison.

Le pole vaulter américain Sam Kendricks, qui a remporté l'argent olympique, a franchi 6,06 mètres, tandis que le Grec Emmanouil Karalis a franchi 6,00 mètres lors d'une compétition remarquable, tous deux franchissant la barre des 6 mètres.

Avant la dernière performance record de Duplantis, le phénomène de course norvégien Jakob Ingebrigtsen a amélioré de manière significative un record du monde d'athlétisme. Le champion olympique du 5000m a réalisé un temps de 7 minutes et 17,55 secondes dans l'événement non olympique du 3000m, battant le temps de Daniel Komen de 7 minutes et 20,67 secondes, établi le 1er septembre 1996 à Rieti.

La performance incroyable de Duplantis à Chorzów l'a remis sous les projecteurs des Jeux Olympiques, avec pour objectif de défendre son titre à Paris 2024. Kendricks et Karalis, également impressionnants lors de l'événement, apporteront sans doute plus d'excitation à la discipline de la perche aux Jeux Olympiques à venir.

