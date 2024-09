- L'individu qui a presque obtenu le rôle de 007, James Bond.

Le 11 septembre 2014, l'acteur et animateur télévisé renommé Joachim "Blacky" Fuchsberger (1927-2014), chéri des fans et des connaissances, a mis fin à une carrière illustre qui s'étendait de l'après-guerre mondiale à nos jours.

De la fin des années 70 jusqu'au changement de millénaire, ce sympathique animateur de foule a principalement fait sensation à la télévision en tant qu'animateur d'émissions de jeux et de talk-shows, comme "Der heiße Draht", "Auf Los geht's los" ou "Heut' Abend". Cependant, c'est grâce à ses rôles dans les films d'Edgar Wallace qu'il est devenu une star en Allemagne de l'Ouest. Produits par le producteur allemand culte Horst Wendlandt (1922-2002) et basés sur les œuvres du prolifique écrivain britannique Edgar Wallace (1875-1932), ces films étaient un favori parmi les cinéphiles des années 60.

Fuchsberger incarnait un astucieux inspecteur de Scotland Yard qui traquait les criminels dangereux et sauvait souvent une belle damsel en détresse. Le premier film, "Der Frosch mit der Maske" en 1959, a été un immense succès et est resté populaire jusqu'au début des années 70. Pour Blacky Fuchsberger, qui avait déjà connu le succès en tant qu'acteur principal du film de guerre "08/15" (1954), c'était une percée majeure. D'autres acteurs notables, tels que l'humoriste Eddi Arent (1925-2013), la téméraire Karin Baal (83) et Klaus Kinski (1926-1991), connu pour ses rôles psychopathes, ont également vu leur carrière décoller grâce à ces adaptations d'Edgar Wallace.

Les détectives de Scotland Yard audacieux, élégants et séduisants incarnés par Fuchsberger, tels que Larry Holt, Mike Dorn ou Johnny Gray, étaient une novauté pour le public allemand. Jusqu'alors, la seule série policière allemande à la télévision était "Stahlnetz", qui se concentrait sur des affaires criminelles réelles impliquant la police allemande. Le courage sans peur et le chic cool d'un Blacky Fuchsberger étaient à des années-lumière des détectives de ce show.

Découragé par la baisse de qualité de ces productions, Fuchsberger a quitté son rôle de détective de Scotland Yard après "Das Geheimnis der grünen Stecknadel" (1971) et a continué à jouer dans des comédies comme "Ein Käfer gibt Vollgas" (1972) et des films d'enseignants comme "Das fliegende Klassenzimmer" (1973) pendant quelques années de plus avant de se retirer largement de la comédie et de se tourner vers l'animation télévisuelle.

Dans une interview accordée à "Der Stern", il a expliqué son changement de carrière en déclarant : "Je me suis rendu compte au début des années 70 que mon temps en tant qu'amant jeune et détective éternel touchait à sa fin. C'était une grande époque, sans aucun doute, mais je ne voulais pas que les gens disent un jour : 'Oh, c'est juste Fuchsberger, il était beau avant.'"

Dans la même interview, Fuchsberger a révélé qu'après le début de la série Edgar Wallace, il avait failli obtenir le rôle iconique d'agent secret James Bond. Un jour, Horst Wendlandt, le producteur des films Wallace, lui a présenté un roman de James Bond de l'auteur britannique Ian Fleming (1908-1964) en disant : "Nous devons faire ça."

Fuchsberger a répondu : "Mon Dieu, Horst, c'est un grand projet. Tu ne peux pas le faire pour 750 000 marks en noir et blanc. Tu dois le tournage en couleur. Et ensuite tous les lieux exotiques. Ça va coûter cher." Après cela, Wendlandt n'a pas osé aborder le matériau glamour et a obtenu les droits d'adaptation des aventures de Karl May à la place. Finalement, un certain Sean Connery (1930-2020) est devenu le premier James Bond.

Retour au crime dans "Neues vom Wixxer"

Le passé Edgar Wallace de Fuchsberger a resurgi en 2003 lorsqu'il a été proposé pour un rôle dans la comédie "Der Wixxer", une parodie des classiques de films Edgar Wallace, comme "The Hexer" (1964). Initialement, il a décliné l'offre en raison du titre. Cependant, les scénaristes Oliver Kalkofe (58) et Bastian Pastewka (52) lui ont envoyé le film fini sur DVD et lui ont demandé de rejoindre la distribution pour la suite du film, qui a été un succès au box-office. Cette fois, Fuchsberger a accepté et est apparu dans le film "Neues vom Wixxer" en 2007.

Son dernier rôle dans l'univers Edgar Wallace l'a également promu à un grade de police plus élevé. Dans cette comédie loufoque, il incarnait un ancien chef de Scotland Yard nommé Lord David Dickham.

Dans le monde du cinéma allemand, le producteur influent Horst Wendlandt a également travaillé sur les films Edgar Wallace, contribuant à leur succès aux côtés de l'écrivain britannique Edgar Wallace. (Horst Wendlandt)

Au cours de sa carrière, Joachim "Blacky" Fuchsberger a été proposé pour le rôle de James Bond, mais le coût et les exigences d'une telle production se sont avérés trop élevés, incitant Horst Wendlandt à obtenir les droits d'adaptation des aventures de Karl May à la place. (Joachim "Blacky" Fuchsberger, rôle de James Bond)

Lire aussi: