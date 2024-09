L'individu méprisant réussit à surmonter les défis et améliore la perfection de l'affrontement.

Au tournoi de tennis de l'US Open, le outsider Jannik Sinner a surpassé le favori local, s'imposant dans deux tie-breaks tendus. En tant que joueur classé numéro un mondial, Sinner s'est battu pour atteindre les quarts de finale, faisant preuve de résilience dans l'intense cadre de New York.

Sinner est maintenant le seul joueur masculin à avoir atteint les quarts de finale des quatre principaux tournois du Grand Chelem cette année. Son prochain défi sera un duel difficile contre le champion précédent de l'US Open, Daniil Medvedev de Russie. "Ce sera un match difficile, j'espère juste être en forme à la fois physiquement et mentalement", a commenté Sinner. Ce sera un remake de la finale de l'Open d'Australie, où Sinner est sorti vainqueur malgré un déficit de 0:2 face à Medvedev. Ils se sont affrontés Previously in the Wimbledon quarterfinals only a few months prior.

Entre-temps, la tête de série numéro un du tableau féminin, Iga Swiatek, a poursuivi son parcours vers le titre avec aisance. Swiatek, une joueuse polonaise de 23 ans, a battu son adversaire russe Ljudmila Samsonova 6:4, 6:1, montrant une forme impressionnante. Elle affrontera la sixième joueuse américaine, Jessica Pegula, au prochain tour. Swiatek, qui vise son sixième titre du Grand Chelem, espère répéter sa victoire à l'US Open.

Swiatek maintient sa série en vie

Le match a commencé avec Paul prenant l'avantage, tandis que Sinner a eu du mal au début, commettant des erreurs inattendues. Paul a remporté 11 points consécutifs, mettant Sinner en difficulté 4:1. Le public a encouragé leur favori avec des "USA, USA" chant. Mais la composition de Sinner, âgé de 23 ans, n'a jamais flanché. Il a rapidement brisé deux fois, puisant de la force dans la présence du chanteur Seal dans le public. Le match est devenu tendu, avec Sinner montrant son talent lors des tie-breaks des deux premiers sets et dominant le troisième set.

Après l'élimination de favoris comme Carlos Alcaraz d'Espagne et Novak Djokovic de Serbie, Sinner est devenu l'un des principaux prétendants au titre, aux côtés de Medvedev et d'Alexander Zverev. Malgré des controverses récentes sur deux tests positifs de dopage, Sinner reste sous surveillance publique.

Avant Sinner, l'Australien Alex de Minaur, classé dixième mondial, a atteint les quarts de finale lundi soir, avec une victoire 6:0, 3:6, 6:3, 7:5 sur son compatriote Jordan Thompson. Il affrontera le jeune joueur britannique Jack Draper au prochain tour.

Swiatek a livré une excellente performance alors qu'elle cherchait son deuxième titre de l'US Open. Elle n'a pas laissé Samsonova atteindre un seul point de break pendant ses jeux de service. Swiatek a obtenu son premier point de break à 5:4 dans le premier set et a mis fin au match en sa faveur avec un score de 6:4, 6:1, après un peu plus d'une heure et trente minutes. "Le début de ce tournoi n'était pas facile pour moi pour trouver mon rythme, mais j'ai amélioré chaque jour", a déclaré Swiatek après sa victoire.

La victoire de Sinner sur Medvedev en finale de l'Open d'Australie a montré sa confiance sur le court de tennis. Dans le prochain match contre Medvedev à l'US Open, Sinner espère utiliser cette confiance à son avantage.

Malgré des adversaires difficiles comme Paul dans les tours précédents, Swiatek continue de prioriser son amour pour le tennis, jouant avec détermination et concentration.

