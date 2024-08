- L'individu lié à l'agression à Solinger est actuellement dans un camion.

Le suspect des attaques à l'arme blanche mortelles à Solingen est actuellement en détention. La Cour fédérale de justice allemande de Karlsruhe a émis un mandat d'arrêt contre lui pour des accusations d'appartenance à l'État islamique et de meurtre, comme l'a rapporté l'Office du procureur général.

Selon l'annonce, cet homme syrien a embrassé les idéologies de l'État islamique et aurait rejoint l'organisation avant le 23 août, bien que la date de son entrée dans le groupe reste imprécise. Des tentatives précédentes de le déporter en 2023 ont échoué.

Des convictions islamiques radicales ont motivé l'homme à cibler autant de "non-croyants" que possible lors du festival de la ville de Solingen, selon l'Office du procureur général. Il a agressé et attaqué délibérément des visiteurs avec un couteau, les frappant au cou et dans la partie supérieure du corps.

Malheureusement, deux hommes âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans, ont perdu la vie lors de l'attaque vendredi soir. Huit autres personnes, dont quatre ont été grièvement blessées, ont également été blessées lors du festival de la diversité célébrant le 650e anniversaire de la fondation de la ville de Solingen. Le groupe de l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque.

Le suspect a réussi à échapper à l'arrestation immediately après l'incident, mais s'est finalement rendu aux enquêteurs samedi soir en portant des vêtements tachés de sang.

Sur le plan politique, l'attaque a relancé les discussions sur les lois sur les couteaux et les politiques migratoires. À la lumière de l'arrestation du suspect syrien, il y a eu un regain d'intérêt pour les politiques de déportation. L'Union a plaidé en faveur de changements dans les lois sur l'asile.

Le président de la CDU, Friedrich Merz, a proposé d'interdire l'entrée en Allemagne aux réfugiés de Syrie et d'Afghanistan, bien que la légalité d'une telle mise en œuvre reste incertaine. Le ministre-président de Bavière, Markus Söder (CSU), a appelé à des mesures de déportation plus strictes pour les demandeurs d'asile rejetés.

Certains des blessés graves se remettent de leurs blessures. Thomas Standl, directeur médical et PDG de l'hôpital municipal de Solingen, a rapporté que les quatre patients encore à l'hôpital étaient désormais considérés comme hors de danger. Le lieu du crime au centre-ville est resté bouclé dimanche matin, tandis que des centaines de personnes se sont gathering pour un service commémoratif.

Le suspect est arrivé en Allemagne à la fin de 2022 et a déposé une demande d'asile. Avant cela, il n'avait pas été identifié comme un extrémiste islamique par les autorités de sécurité. La demande d'asile a ensuite été refusée, et il était prévu de le déporter en Bulgarie l'année suivante. Cependant, sa disparition en Allemagne a reporté la déportation, avec des médias comme "Die Welt" et "Focus" rapportant sur le développement. Il a finalement déménagé à Solingen, ce qui a déclenché une demande de prise en charge de l'Allemagne à la Bulgarie, facilitant la mise en œuvre potentielle de sa déportation.

Selon les règles de Dublin, l'État européen responsable d'une demande d'asile est généralement celui où le demandeur d'asile est entré pour la première fois en Europe. Dans ce cas, ce serait la Bulgarie. Si l'individu se déplace ensuite vers un autre pays de l'UE, comme l'Allemagne, sans permission, ce pays peut soumettre une demande de prise en charge à l'État initial. Si la demande est acceptée, la déportation devient possible dans un délai spécifique. Cependant, si la déportation n'a pas lieu dans ce délai, la responsabilité revient au pays qui avait initialement prévu le transfert.

L'État islamique a affirmé que l'attaque était un acte de "vengeance pour les musulmans en Palestine et autres lieux". Le groupe terroriste a également revendiqué la responsabilité de l'attaque via son canal de propagande Amaq, affirmant que l'attaque ciblait "un groupe de chrétiens".

La police de Düsseldorf a reçu une prétendue revendication de l'État islamique pour l'attaque, mais la véracité du document doit être vérifiée. Il a été noté que l'État islamique a précédemment revendiqué la responsabilité d'actes violents sans preuve de coopération avec le auteur.

La référence de l'État islamique à "la vengeance pour les musulmans en Palestine" fait probablement référence au conflit en cours entre Israël et l'organisation terroriste palestinienne Hamas à Gaza. Il est important de noter que l'État islamique et Al-Qaïda n'ont pas de liens avec Hamas, bien que les autorités de sécurité estiment que le risque de terrorisme et de radicalisation dans le monde islamique a augmenté en raison du conflit de Gaza.

L'Allemagne est un allié important et un fournisseur d'armes significatif d'Israël. L'Office du procureur général fédéral est responsable de l'enquête sur les actes de terrorisme ayant une motivation islamique. Le procureur général fédéral Jens Rommel a identifié le terrorisme islamique comme l'une des principales menaces pour l'Allemagne dans son rapport annuel. Parmi les nombreuses enquêtes sur le terrorisme entreprises l'année dernière, près de la moitié concernaient le terrorisme islamique, mettant en évidence la vulnérabilité continue de l'Allemagne aux groupes islamistes radicaux.

Samedi soir, la police a effectué une perquisition dans un centre d'hébergement pour réfugiés à Solingen avec des forces spéciales, arrêtant une personne ayant des liens avec le suspect. Actuellement, cette personne est considérée comme témoin. Un jeune de 15 ans a été arrêté tôt samedi matin, peut-être pour avoir échoué à signaler des crimes planifiés.

L'événement de Solingen a choqué l'ensemble de l'Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'a qualifié de "crime terrible". Il a souligné que de tels actes ne sont pas acceptables dans la société et que la pleine force de la loi devrait être appliquée.

L'attaque à Solingen a été motivée par les convictions islamiques radicales de l'individu et son alleged affiliation avec l'État islamique, selon l'Office du procureur général. Malgré les tentatives précédentes de le déporter, le suspect a réussi à échapper à l'arrestation et est resté en Allemagne, déclenchant des discussions sur les politiques migratoires et les lois plus strictes.

