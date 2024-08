- L'individu l'a perçue comme l'élément crucial

Malgré sa deuxième tentative, Eric Stehfest (35 ans) n'a pas réussi à devenir le Dschungelking dans "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" (dernier épisode). Il a été éliminé au jour 14, d'abord via RTL+ puis sur RTL télévision linéaire. Cette fois-ci, il a fait preuve de plus de diplomatie et d'ambition que lors de sa première visite il y a deux ans, remportant le plus d'étoiles aux Dschungeltests et étant considéré comme un sérieux concurrent. Sa déception était palpable lors de son départ, mais il a maintenant changé d'avis sur ses anciens coéquipiers, les louant dans une interview avec spot on news.

Avez-vous accepté votre élimination de la jungle maintenant?

Eric Stehfest: Oui, complètement. Je suis sur un nuage, profitant de la vue.

N'était-ce pas surprenant que ce soit les autres qui vous aient éliminé?

Stehfest: J'ai été surpris quand j'ai vu certaines personnes discuter de la nomination entre l'annonce et le vote. Si on dit qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un parte si personne n'est choisi, et que seuls les vrais légendes arrivent en finale, pourquoi nominer quelqu'un? J'étais trop craintif pour engager la conversation car c'est un sujet sensible. Pour prendre une décision aussi importante, il faut être fort et rester fidèle à soi-même. On ne devrait pas échanger des peurs et faire des plans, ce qui finit par saboter le processus entier.

Auriez-vous considéré nominer quelqu'un vous-même?

Stehfest: Pas du tout. Surtout depuis que tout le monde avait la chance de continuer. C'était le but.

Qu'est-ce que vous pensez de votre déclaration précédente qualifiant ceux qui vous ont éliminé de "rats"?

Stehfest: Je ne signerai pas pour ça maintenant que j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai également eu de merveilleux moments avec Elena et Danni, qui n'ont pas été montrés à la télévision. J'ai appris à les apprécier pendant ces moments, ce qui était agréable. Je pouvais voir que leur peur de perdre du temps dans le camp de la jungle même s'ils n'avaient aucune chance de gagner était ce qui a déclenché leur colère et leur rejet. Ainsi, il était plus facile d'éliminer quelqu'un qu'on pourrait même aimer un peu.

Avez-vous vu Gigi Birofio depuis votre départ, comme annoncé?

Stehfest: Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais on peut voir sur Instagram de Gigi qu'il est très occupé (rit). Cependant, nous avons été en contact par messages, et il a toujours un faible pour moi. Et bien sûr, je lui rends son affection.

Vous avez choisi Elena et Georgina pour l'épreuve. Elles ont supposé que c'était à cause de leur mode de vie luxueux.

Stehfest: En ce qui concerne leur mode de vie luxueux: je n'y suis tout simplement pas habitué. De nombreuses conversations tournaient autour de leurs propriétés, vacances et champagne. Si je m'offre du luxe, je préfère le garder discret - c'est mon style. Cela a été parfois difficile pour moi car je ne pouvais pas contribuer à leurs conversations. Les dernières années ont été assez intenses avec deux enfants.

Était-ce la principale raison de votre nomination?

Stehfest: both Elena and Danni had told me numerous times that they wanted to see me in the final or looked forward to a strong final. I thought, "Maybe they're scared of men and not as strong as they claim to be when they're up against a woman." I knew that Georgina is a true powerhouse. She doesn't just talk the talk, she walks the walk. I thought, "Okay, Elena, see if you can measure up against the strongest woman." This turned out to be the strongest duel we could have had.

During the show, it was apparent that you were focusing on self-control. How did you prepare for the jungle camp in this regard?

Stehfest: I don't think I needed to prepare for self-control. I've had my ADHD diagnosis for six months and am on medication for it. It has significantly changed my life. People might think I'm just an overactive child who doesn't listen, but that's not the case. It's challenging to stay focused and interact with others. In the show, you could see that I was very composed on the inside, which I'm proud of. It's now evident that self-control was the key to my successful jungle campaign.

Would you say you were more yourself during your second jungle visit?

Stehfest: I was still me before. People saw the struggles I faced with my ADHD and dealing with it, but that was still me and honest. That's why the exam refusal incident happened. But now, people have seen the difference and I'm now living proof on TV that ADHD should be taken seriously.

If you interpret 'greatest' literally, then it undoubtedly was devouring the brain. It was just so colossal and implausible - no other individual on earth would have consumed it within that timeframe. It was as large as a Big Mac, which at least has a pleasant flavor, but even that's challenging to finish in a minute. The most formidable challenge in a metaphorical sense... You can visualize the mind of an ADHD person similar to a jungle camp: numerous voices, clashing against each other, back and forth, friendship one moment and hostility the next - nothing remains constant. It's challenging to trust anyone. And that's what I faced continuously, while still maintaining my authenticity. That was the most formidable challenge.

En partant du camp avec la déclaration, "J'étais juste Stehfest.", votre nom de famille sert-il de devise de vie pour vous, de quelle manière?

Stehfest : L'interprétation est infinie. Avant de pouvoir établir une base solide dans la vie, il faut endurer de nombreuses chutes, et j'en ai connu. Mais maintenant, je suis ferme, inébranlable dans mon affection pour moi-même et mon partenaire. C'est ce qui me définit. Le nom de famille est le code.

