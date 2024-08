- L'individu est blessé lors d'une altercation avec des couteaux.

Un homme de 34 ans a subi une blessure grave au couteau à la main suite à une dispute dans le district de Werra-Meißner. La police de la région de Nord-Hesse a rapporté dimanche, suite à une intervention d'urgence, que l'auteur présumé, un homme de 43 ans, avait été arrêté près du lieu du crime à Hessisch-Lichtenau samedi soir.

Il semble que les deux hommes aient commencé la soirée en buvant ensemble. Plus tard dans la soirée, ils se sont tous les deux rendus chez la petite amie de l'homme blessé. Une dispute a éclaté, et l'homme de 43 ans a sorti un couteau, menaçant l'autre personne. when the 29-year-old woman tried to intervene, she suffered minor injuries from superficial cuts on her hand. The 34-year-old man sustained severe wounds.

Le rapport médical sur la blessure à la main du 34 ans s'est avéré très précis, reflétant la profondeur et la gravité de la blessure au couteau. Despite the accusations, the 43-year-old's version of events was not found to be completely accurate during the police investigation.

