- L'individu entreprend un voyage d'une journée pour visiter toutes les stations de métro de Hambourg.

Sauter sur les stations U-Bahn de Hambourg : Un Autrichien nommé Andreas Dick tente de visiter rapidement toutes les stations U-Bahn de Hambourg. Il a commencé son expédition rapide à Jungfernstieg, avec un total de 93 stations à conquérir en suivant un itinéraire méticuleusement planifié.

Cartographié avec des marqueurs vifs

Bien qu'il aborde ce défi avec un esprit sportif, il n'attend pas un rythme cardiaque accéléré, a déclaré Dick avec un rire. "Je n'ai pas utilisé un ordinateur pour planifier l'itinéraire, je l'ai marqué sur une carte avec des marqueurs vifs." L'objectif de ce voyage en U-Bahn dans la deuxième plus grande ville d'Allemagne est simplement de déterminer le temps nécessaire pour visiter toutes les stations. Dick a également souligné : "C'est un moyen amusant de découvrir une ville."

Ce n'est pas la première fois que Dick relève un défi de ce type : il a déjà réalisé des "tours complètes" dans 17 villes, comme Vienne, Berlin et Lyon. En 2016, il a effectué un voyage en tramway à Brême. Cependant, il ne s'agit pas d'une tentative de record officiel. Selon Hochbahn, personne n'a jamais tenté cela auparavant de manière non officielle. Par conséquent, il n'y avait pas de temps de référence. Dick a estimé que son expédition à travers la ville hanséatique prendrait entre 6 et 7 heures.

Malgré l'utilisation de marqueurs vifs pour cartographier son itinéraire, Dick a reconnu : "La station Jungfernstieg n'appartient pas réellement au réseau U-Bahn de Hambourg." Sur le ton de la plaisanterie, il a ajouté : "Si je devais donner un nom fictif à une station U-Bahn, je pourrais l'appeler 'La Vierge'."

