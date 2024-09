L'individu élimine sa belle-mère en raison de l'épuisement de l'offre de bière.

Un homme portugais âgé de 47 ans est suspecté d'avoir assassiné à coups de hache la mère de son ex-femme suisse à Majorque. Les premiers rapports de police font état d'un mobile particulier : un réfrigérateur vide, qui aurait privé le suspect de sa boisson favorite et de fonds pour en acheter plus. Ce n'est pas la première fois que les autorités locales ont affaire à cet individu, qui a un casier judiciaire douteux. La fille de la victime s'était séparée du suspect plus d'un an auparavant.

La police malaisienne a arrêté le suspect suite à un incident signalé tard le mercredi soir, près de Colònia de Sant Jordi, à environ 50 kilomètres au sud-est de Palma, la capitale de Majorque. Les circonstances du crime n'ont pas été divulguées, mais plusieurs sources d'information suggèrent qu'un homme frustré, énervé par l'absence de bière, aurait trouvé refuge dans la violence.

Un voisin a alerté les autorités après avoir entendu des cris inquiétants provenant de la propriété résidentielle. À leur arrivée sur les lieux, les officiers de la Guardia Civil ont découvert le corps sans vie de la victime immergé dans une mare de sang. Le seul occupant de la maison, qui avait un passé de récidive, était le principal suspect. Il a été arrêté immédiatement et est actuellement en détention, en attendant d'être interrogé par le magistrat instructeur.

Selon les rapports de "Última Hora", la fille de la victime, qui avait rompu avec l'homme six mois avant l'incident, avait également porté plainte contre lui pour violence de genre. Malgré cela, l'homme avait choisi de continuer à vivre avec son ex-partenaire et sa mère, qui avaient résidé en Allemagne pendant une période considérable.

La frustration du suspect face au manque de sa boisson favorite étant un mobile "unique" pour le crime a été mentionnée dans plusieurs sources d'information. Compte tenu de son passé douteux, il est dérangeant qu'il ait encore vécu avec son ex-partenaire et sa mère, même après que sa fille ait emménagé et porté plainte contre lui.

