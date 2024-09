- L'individu aurait menacé son conjoint et les forces de l'ordre en utilisant un couteau.

Un individu de 41 ans est sous surveillance pour avoir menacé sa conjointe et deux officiers de police à Nuremberg, ce qui a entraîné son arrestation. Selon les rapports de police, la femme a déposé une plainte à la suite d'une dispute lundi soir. À ce moment-là, le suspect n'était pas chez lui. Les autorités ont réussi à saisir un couteau pliant et de la cocaïne sur les lieux.

Dans une tentative d'obtenir une ordonnance restrictive, les officiers sont revenus plus tard dans la soirée. À leur arrivée, le 41 ans a manifesté des comportements agressifs et a brandi un couteau de cuisine, selon les rapports. Après avoir sorti leurs armes à feu, l'homme a lâché son arme mais a continué à s'approcher d'eux. Il a donc été "arrêté de force".both les officiers et l'homme ont subi des blessures légères, a-t-on rapporté.

Un test de alcoolémie a donné un résultat d'environ 0,7% d'alcool dans le sang, a déclaré un porte-parole de la police. Compte tenu du soupçon qu'il pourrait être influencé par d'autres substances, un échantillon de sang doit être prélevé. Un juge déterminera si l'homme sera maintenu en détention. Les enquêtes en cours comprennent, mais sans s'y limiter, des allégations de violence physique et d'agression contre des agents de la force de l'ordre.

La femme a exprimé ses préoccupations aux autorités quant à la possibilité de subir des blessures, compte tenu des incidents qui se sont produits. Malgré plusieurs avertissements, les actions du 41 ans continuent d'impliquer des femmes, y compris sa conjointe.

