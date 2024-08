- L'individu aurait endommagé un véhicule de police et infligé des blessures à des policiers.

Un cycliste de 27 ans est suspecté de rouler à vélo sous l'emprise de l'alcool, ayant percuté une voiture de police à Würzburg, causant des blessures à deux officiers de police. Selon le récit de la police, l'incident s'est produit un jeudi soir lorsque l'homme roulait de manière erratique à vélo, emprunter le rond-point dans le mauvais sens.

Les officiers lui ont demandé de s'arrêter, mais il a momentanément marqué une pause avant de remonter sur son vélo et de tenter de s'enfuir. Les officiers ont réussi à le rattraper avec leur voiture de patrouille et se sont arrêtés juste devant lui. Despite having enough room to stop, the man allegedly slammed into the car. Despite using pepper spray, his hostile behavior persisted.

With backup from other officers, he was eventually subdued despite his resistance. Two officers sustained minor injuries but were able to continue their duties. The police claimed that the 27-year-old's blood alcohol level exceeded 1.0%. A blood sample was taken from him.

The police estimated the damage to their vehicle at approximately 1,500 euros. The 27-year-old is now being investigated by the police, primarily for endangering traffic and assaulting and resisting law enforcement officers.

The police car that the cyclist collided with needed repairs due to the impact. Upon arriving at the scene, additional police officers arrived in their patrol cars.

