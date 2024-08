- L'individu accusé de vendre des saucisses au curry a été déclaré non coupable.

Chris Topperwien (50 ans) peut célébrer : le procès contre la star de la télévision et homme d'affaires au tribunal régional de Wiener Neustadt s'est conclu par un verdict de non-coupable, selon l'agence de presse autrichienne (APA). Topperwien, ancien participant du camp de jungle et star de "Goodbye Germany", était accusé de violation de confiance et de détournement de fonds.

Pourquoi il s'est retrouvé devant la justice

Topperwien a été arrêté par la police fédérale à l'aéroport de Munich en début de mai alors qu'il tentait d'entrer en Allemagne pour une production télévisée. Il semble qu'il y avait un mandat d'arrêt européen contre lui.

Selon RTL, il a été dénoncé par son ancien employeur en Autriche en raison d'allégations selon lesquelles il aurait effectué des paiements personnels avec la carte de la société pour un tuyau d'arrosage. Des couteaux et des épices pour grillades ont également été mentionnés. Le résident de Cologne a passé un total de douze jours en détention avant d'être extradé en Autriche, puis libéré sous caution.

Les accusations, bien sûr, n'étaient pas agréables, a-t-il déclaré à RTL avant le procès. Ni pour lui ni certainement pas pour sa femme et son enfant : "Ces allégations sont incompréhensibles et choquantes à mes yeux."

Des larmes de joie

Des images le montrant après l'acquittement montrent un Topperwien visiblement soulagé et émotionnel. "Bien sûr, je suis ravi", cite APA. La justice a triomphé. "C'était la pire situation que j'ai jamais vécue, et je ne la souhaiterais pas à mon pire ennemi. C'était un cauchemar pour moi, et maintenant c'est enfin terminé."

Le juge unique a expliqué, selon APA dans l'acquittement, qu'il n'est pas question de savoir s'il a toujours agi de manière éthiquement correcte ou s'il a commis des erreurs comptables. Il s'agit plutôt d'évaluer s'il y a eu un comportement criminellement pertinent. Topperwien n'a pas pu être prouvé avoir eu l'intention de causer du tort ou de s'enrichir illégalement. "Juste parce qu'il manque un reçu ou un document", ne signifie pas qu'il y a eu une violation de confiance ou tout autre infraction. En cas de doute, le defendant est acquitté.

L'entrepreneur a déménagé aux États-Unis il y a plus de dix ans. Sa carrière à la télévision a commencé avec l'émission VOX "Goodbye Germany! Die Auswanderer". Cela a été suivi d'une apparition dans la production RTL "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare", à l'époque avec son ex-femme Magdalèna Kalley. En 2019, il a participé au format réussi "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", où il a terminé sixième.

Il est marié à sa actuelle épouse Nicole depuis 2022. Leur fils est né la même année.

