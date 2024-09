L'individu accusé d'avoir causé la mort des frères Gaudreau avait une concentration d'alcool dans le sang légèrement supérieure au seuil légal.

Sean Higgins, 43 ans, est accusé de deux chefs d'accusation d'homicide involontaire au second degré dans le cadre des décès de Johnny Gaudreau, 31 ans, et de son frère Matthew, 29 ans, le 29 août, quelques heures avant qu'ils ne soient censés servir de témoins à leur sœur lors de son mariage.

Lors d'une audience de libération sous caution virtuelle vendredi, les procureurs ont plaidé en faveur du maintien de l'incarcération de Higgins, invoquant son supposé passé de colère au volant et de conduite imprudente.

La femme de Higgins l'aurait sermonné pendant un appel téléphonique depuis la prison après son arrestation, ayant allegedly déclaré : "Tu conduisais comme un fou, exactement comme je te le dis toujours, et tu ne m'écoutes jamais, au lieu de ça tu cries après moi."

Les procureurs ont également révélé de nouveaux détails sur l'incident, notamment que Higgins aurait conduit son Jeep Grand Cherokee avec un contenant ouvert cette nuit-là.

Selon Flynn, Higgins a terminé son travail aux alentours de 15h, avait bu de l'alcool et avait eu une conversation conflictuelle avec sa mère avant l'incident. Il a ensuite eu un appel téléphonique de deux heures avec un ami en conduisant avec un contenant ouvert.

Higgins conduisait de manière agressive derrière une berline qui roulait légèrement au-dessus de la limite de vitesse de 50 mph, selon deux témoins. La berline suivait un SUV, et les frères Gaudreau étaient à bicyclette.

Le conducteur de la berline a perçu Higgins s'approcher à grande vitesse, reculer, puis s'approcher à nouveau à grande vitesse, a déclaré Flynn. Higgins a tenté de dépasser la berline lorsque le SUV a changé de voie, mais le conducteur de la berline s'est senti dépassé.

L'avocat de la défense, Matthew Portella, a décrit Higgins comme "une personne attentionnée et un père dévoué de deux filles", et a plaidé que sa récente chirurgie du genou aurait pu affecter les résultats de son test de sobriété sur le terrain.

Le juge Michael Silvanio a ordonné que Higgins reste en prison jusqu'à son procès, invoquant des préoccupations concernant sa conduite et l'impatience qui a conduit à l'incident fatal.

"Il y a une quantité abondante de preuves que le défendeur non seulement a conduit son véhicule en état d'ébriété, mais l'a fait de manière agressive, de manière excessivement agressive", a déclaré Silvanio lors de l'audience.

Il a également déclaré que l'affaire de l'État semblait solide, invoquant les déclarations des témoins et les propres aveux du défendeur.

Higgins a admis avoir consommé cinq à six bières avant l'accident, selon un affidavit de cause probable déposé auprès du tribunal supérieur du comté de Salem.

Silvanio a également jugé que Higgins était plus susceptible de ne pas comparaître devant le tribunal en raison de la peine de prison de 20 ans qu'il pourrait encourir.

Les frères Gaudreau ont été commémorés lors d'un service commémoratif conjoint émouvant lundi à l'église catholique romaine de Sainte-Marie-Madeleine à Media, en Pennsylvanie.

La veuve de Matthew Gaudreau, Madeline, a déclaré à travers ses larmes : "Je me sens prisonnière d'un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller depuis une semaine. Je me sens engourdie, en colère, triste, bénie en même temps." Madeline est enceinte du premier enfant du couple.

Lors de son éloge funèbre, la veuve de Johnny Gaudreau, Meredith, a révélé qu'elle était enceinte de neuf semaines du troisième enfant du couple.

"En moins de trois ans de mariage, nous avons créé une famille de cinq. Cela ne semble pas possible, mais je le considère comme la bénédiction ultime", a-t-elle déclaré.

La femme de Higgins a exprimé ses préoccupations lors de leur appel téléphonique, déclarant : "Tu nous as impliqués dans cette situation à nouveau, exactement comme nous avons dû gérer tes problèmes de colère au volant par le passé." Après l'incident, le juge a noté : "Given your history of aggressive driving and recent reckless behavior, it's crucial that you remain in custody until your trial."

Lire aussi: