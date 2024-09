- L'individu a été retiré de la production.

Le célèbre émission de télé-réalité 'Battle of the Reality Stars' est en train de subir une transformation majeure. Selon RTLzwei et l ancienne présentatrice Cathy Hummels (36), la série continuera sans l'influenceuse pour sa sixième saison à venir. 'Il est temps d'être honnête : je quitte 'Battle of the Reality Stars' !', a-t-elle publié sur Instagram le 4 septembre.

RTLzwei reconnaît la séparation 'à l'amiable'

Le réseau a également commenté la situation. "RTLzwei envisage un rafraîchissement de son émission populaire 'Battle of the Reality Stars' après sa cinquième saison réussie. En même temps, Cathy Hummels aspire à accorder plus d'attention à sa vie personnelle. Résultat, la présentatrice réussie, sensation des réseaux sociaux et femme d'affaires quitte 'Battle of the Reality Stars' dans des conditions harmonieuses avec RTLzwei", indique un communiqué de presse officiel du réseau.

Cathy Hummels clarifie son départ de 'Battle of the Reality Stars'

Hummels a présenté l'émission, enregistrée en Thaïlande, depuis sa première saison en été 2020. Elle attribue son départ à l'inscription de son fils Ludwig à l'école, ce qui rend plus difficile pour lui de l'accompagner dans ses voyages. "Maintenant qu'il est à l'école élémentaire, ce n'est plus aussi simple pour lui de venir avec moi. Il était avec moi chaque année en Thaïlande, à l'exception d'une fois en raison de Corona, ce qui m'a presque brisé le cœur. Avec sa première année scolaire réelle qui commence, je veux être une bonne mère, l'aider avec les devoirs, le soutenir pendant les examens, tout simplement être là pour lui", a expliqué Hummels, remerciant également l'émission pour 'cinq années formidables'.

