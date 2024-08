- L'individu a été grièvement blessé après avoir été heurté par un tracteur.

Un homme âgé de 63 ans a été renversé par un tracteur et a subi de graves blessures à Esslingen am Neckar. Selon le rapport de police, l'homme travaillait sur une pente raide avec le tracteur un samedi. Il avait apparemment arrêté le tracteur et en était descendu, a déclaré le porte-parole de la police. Cependant, pour des raisons inconnues, la machine a commencé à rouler. L'homme a alors tenté de l'arrêter, mais malheureusement, il a été heurté. Par la suite, une ambulance a transporté l'homme blessé à l'hôpital.

