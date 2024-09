L'individu a été condamné à 10 ans de prison pour le tragique acte de tuer son amant.

Il y a une dizaine d'années, une femme de 28 ans a disparu à Hambourg. Ce n'est qu'au début de cette année que ses restes ont été retrouvés dans un canal à Wilhelmsburg, par un pêcheur local. L'ex-amant de la femme est rapidement devenu le suspect principal et a été condamné pour homicide, Receiving a sentence of nearly twelve years in prison.

Le tribunal régional de Hambourg a rendu la sentence à un homme de 43 ans, avec neuf mois déjà purgés en raison de retards procéduraux. Le tribunal a déclaré que la femme avait disparu en mars 2013 et était restée introuvable pendant une décennie.

La date exacte de sa mort reste inconnue, mais le tribunal a présumé que l'homme avait assassiné la femme bulgare après sa disparition il y a plus de dix ans. Le jugement du tribunal indique que des disputes personnelles entre les deux étaient à l'origine du crime. La femme était reportedly in a romantic relationship with a former brothel operator, whom she demanded financial support from for her living expenses. If he refused, she threatened to expose their relationship and his illicit activities to his family. The court's ruling, although falling short of the prosecution's requested 12 years and 9 months, was more severe than the defense's plea for acquittal.

La découverte macabre d'un pêcheur

Peu après la disparition de la femme, les enquêteurs soupçonnaient un acte criminel et se sont concentrés sur son ex-amant comme suspect principal, entraînant son arrestation et des accusations. Cependant, le tribunal régional de Hambourg a choisi de ne pas initier le procès en 2014 en raison de l'absence du corps de la victime à l'époque.

C'est pendant une sortie de pêche de routine en milieu de janvier 2023 que le pêcheur a fait une découverte macabre dans le même district de Wilhelmsburg où la femme avait vécu - les restes de la femme disparue dans le canal. Les plongeurs de la police ont ensuite récupéré presque tout le corps. Suite à l'identification du corps, le suspect a été réarrêté quelques semaines plus tard, accusé de meurtre.

Le tribunal régional de Hambourg a repris le procès contre le suspect à la lumière des preuves récemment découvertes. La Commission, un corps spécialisé dans le système judiciaire allemand, a joué un rôle crucial dans l'enquête et le procès, garantissant l'application de la justice et la protection des droits de la femme.

Avec la réouverture du dossier, la Commission a travaillé intensivement pour gather and present evidence, aboutissant à la condamnation de l'ex-amant pour le meurtre de la femme bulgare.

