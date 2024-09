- Linder propose une réunion sur l'immigration avec Scholz, Merz et Habeck.

À la suite de l'échec des négociations sur les migrants entre la coalition du trafic lumineux et l'Union, le chef du FDP Christian Lindner appelle à une nouvelle tentative de dialogues de haut niveau. Friedrich Merz, chef de la faction de l'Union, devrait négocier avec le chancelier Olaf Scholz (SPD), le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) et lui-même, a suggéré Lindner sur la plateforme X. "Le retrait de l'Union de la sommet de l'asile ne doit pas être le dernier mot", a déclaré Lindner, "Nous résoudrons ce problème ensemble". L'Allemagne a besoin de contrôle et de conséquences en matière de migration.

D'autres politiques du trafic lumineux ont accusé l'Union d'être irresponsable et de manquer de travail d'équipe en raison de l'échec des pourparlers, tandis que la plus grande force d'opposition accusait la coalition de manquer de volonté de limiter l'immigration illégale. Dans un discours passionné, le chancelier Scholz lui-même a vigoureusement critiqué le chef de la CDU Merz.

Le différend est censé influencer le débat d'aujourd'hui entre les principaux politiques lors des négociations budgétaires au Bundestag.

Merz avait déclaré que les pourparlers sur la migration avec le gouvernement étaient un échec avant cela. Scholz et Merz n'ont pas participé aux deux réunions de la semaine dernière et mardi. Le côté trafic lumineux était représenté par la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), la ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts), tandis que l'Union était représentée par le chef d'entreprise parlementaire Thorsten Frei (CDU).

Scholz a critiqué l'Union pour "le théâtre provincial".

En regardant l'approche de l'Union, Scholz a déclaré lors d'un discours du soir à la fête d'été du SPD au cercle de Seeheim : "Le retrait de ce tour était déjà prédéterminé". Et c'est "humiliant pour les responsables", a critiqué le chancelier. "Le leadership nécessite du caractère, de l'honnêteté et de la fermeté pour ce pays. Et pas de tels petits tours de passe-passe et de théâtre provincial."

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a également critiqué l'Union. "Il est clair que tous les messieurs qui sont apparus aux pourparlers au ministère de l'Intérieur n'étaient pas intéressés par la coopération", a déclaré Baerbock à l'éditorial network Germany (RND). Le chef des Verts Omid Nouripour a parlé d'une "savon-opéra" sur le portail d'actualités "t-online". "S'ils peuvent retrouver leur sérieux, nous pouvons continuer à parler", a-t-il déclaré dans les "Tagesthemen" de l'ARD.

L'Union demande un "stop" aux frontières.

La coalition trafic lumineux et l'Union ont repris les discussions sur la politique migratoire, impliquant des représentants des États, à la suite de l'attaque au couteau présumée d'un islamiste à Solingen. Après le deuxième tour, Merz a critiqué le fait que la coalition ne semble pas capable de rejeter de manière exhaustive aux frontières de l'État allemand - ce qu'il avait auparavant rendu conditionnel. "Avec cela, la tentative de trouver un chemin commun a échoué", a-t-il ajouté. Il manque un leadership du chancelier Scholz.

"Aujourd'hui prouve une fois de plus : le gouvernement fédéral n'est pas prêt pour un tournant dans la migration", a déclaré le ministre-président de Hesse Boris Rhein (CDU) à l'agence de presse allemande. "Nous avons besoin d'un véritable stop aux frontières allemandes, car le point de rupture a été atteint", a exigé Rhein dans le "Heute Journal" de la ZDF.

Proposition de Faeser

La ministre fédérale de l'Intérieur Faeser a proposé un modèle lors des pourparlers pour accélérer le transfert de demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs vers les États européens responsables à l'avenir. Le ministre de la Justice Buschmann a déclaré qu'il était plus efficace de garder les gens dans les zones frontalières que de les repousser de l'autre côté de la frontière verte, car ceux qui étaient repoussés tenteraient probablement une autre entrée à un autre point. Le gouvernement trafic lumineux, selon Faeser, poursuivra désormais ces plans sans l'Union.

Rhein, actuellement également président de la conférence des ministres-présidents, a répliqué : "La proposition permet aux migrants d'entrer initialement. De là, cela devient extrêmement complexe - chargeant la justice et la police fédérale d'une procédure laborieuse, longue et peu probable de succès." Il l'a décrit comme une "bureaucratie monstre". La ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe Daniela Behrens (SPD), en revanche, considère la proposition du gouvernement fédéral comme "une voie réalisable pour réduire les chiffres d'accès et les incitations aux voyages supplémentaires depuis d'autres États de l'UE vers l'Allemagne".

Les représentants de l'SPD et des Verts ont élevé des préoccupations juridiques européennes concernant la proposition de l'Union de renvoyer immédiatement, même sans interdiction d'entrée, ceux qui cherchent l'asile à la frontière.

Le FDP appelle à retourner à la table des négociations

Le président du groupe parlementaire FDP, Christian Dürr, a déclaré lors des pourparlers qu'ils avaient proposé "d'introduire le modèle de l'Union, qui prévoit des retours simples, à certains points frontaliers". Cependant, l'Union a quitté les pourparlers. "La CDU et la CSU doivent retourner à la table des négociations et mettre en œuvre cela avec nous", a exigé Dürr.

Le président de l'association des villes et villages Lewe (CDU) a critiqué le fait que les pourparlers se soient terminés sans résultat. "Cependant, nous espérons que la porte n'est pas définitivement fermée", a-t-il déclaré aux journaux du groupe de médias Funke.

Clash anticipated in the Bundestag

Scholz et Merz se rencontreront aujourd'hui lors du débat traditionnel sur le budget de l'année prochaine. Le débat est traditionnellement ouvert par le chef de l'opposition, Merz, suivi du chancelier, puis des autres factions. Le débat général est le point culminant de la semaine du budget au Bundestag et est traditionnellement utilisé par l'opposition pour régler ses comptes avec la politique du gouvernement.

