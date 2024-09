Linder préconise la réintroduction de l'abolition des congés de maladie par téléphone.

Le ministre des Finances, Lindner du FDP, milite pour la fin de la pratique d'obtenir des certificats médicaux par téléphone. Lors d'un événement de VCI à Berlin, il a affirmé que, à l'avenir, les individus devront se rendre physiquement chez leur médecin pour signaler leur maladie au lieu d'utiliser le téléphone.

Lindner n'insinue aucun abus de cette politique, mais il a noté un lien entre le taux annuel d'absentéisme maladie en Allemagne et l'introduction de cette méthode simplifiée. L'option d'obtenir un certificat médical par appel téléphonique a été mise en place pendant la pandémie de Corona, et en décembre 2023, le Comité fédéral conjoint des médecins, des caisses d'assurance maladie et des cliniques a ratifié cet arrangement permanent.

Examen du gouvernement fédéral

Les patients peuvent toujours obtenir un certificat médical par téléphone s'ils sont connus de leur médecin et ne présentent pas de symptômes de santé graves dans le cadre de leur maladie en cours. Dans le cadre de son Initiative pour la croissance économique, le gouvernement fédéral a décidé d'examiner cette pratique en raison de l'augmentation des cas d'absentéisme maladie.

Lindner a également annoncé son intention de plaider pour la suppression de la surcharge de solidarité lors de la prochaine élection du chancelier fédéral. Selon lui, la surcharge de solidarité est un "impôt spécial prélevé principalement sur des facteurs essentiels pour la croissance économique, tels que la motivation, les qualifications, l'esprit d'entreprise et l'investissement personnel". Given adequate political determination, the phasing out of the debt brake might still be feasible, even with substantial investments, he suggested.

