Linder empêche l'augmentation des impôts sur la sécurité sociale pour les riches

Il semble y avoir un conflit potentiel en train de se développer au sein du gouvernement fédéral allemand entre le ministre des Finances, Christian Lindner, et son homologue social, Hubertus Heil. Selon "Handelsblatt", Lindner bloquerait l'augmentation proposée des seuils de cotisation pour l'assurance sociale, une proposition de Heil. Des négociations sont actuellement en cours au sein du gouvernement concernant la direction future de cette question, selon le rapport.

Si le plan de Heil est adopté, les personnes à haut revenu supporteraient disproportionnellement la charge des cotisations supplémentaires. Le système d'assurance sociale, qui comprend les retraites, le chômage, la santé et l'assurance dépendance, est généralement considéré comme chroniquement sous-financé à long terme. Heil prévoit reportedly d'augmenter considérablement les seuils de cotisation, c'est-à-dire les seuils de revenu jusqu'auquel les cotisations sont obligatoires, l'année prochaine. Tout revenu dépassant ces seuils serait exonéré de cotisations sociales. Selon "Handelsblatt", les personnes à haut revenu pourraient être tenues de payer jusqu'à 1 000 euros de plus en cotisations l'année prochaine. Les seuils de cotisation actuels pour les retraites et l'assurance chômage s'élèvent à environ 91 000 euros par an, tandis que ceux de la santé et de l'assurance dépendance sont d'environ 62 000 euros.

Le ministère fédéral des Finances considérerait cette augmentation comme contraire aux mesures d'allègement fiscal prévues dans le paquet de croissance de la coalition du feu tricolore. Selon une note citée entre les ministères, "les effets d'allègement de l'initiative de croissance seraient annulés" si l'augmentation proposée des seuils de cotisation était adoptée.

Le ministère fédéral des Finances a refusé de commenter l'affaire à notre demande. Entre-temps, Lindner a déclaré mercredi au Bundestag qu'il y avait un risque que les plans de soulagement soient redirigés vers le système d'assurance sociale par le biais de l'augmentation proposée des seuils de cotisation, annulant ainsi le renforcement du pouvoir d'achat prévu.

Si mis en œuvre, le plan de Heil pourrait entraîner une augmentation des cotisations d'assurance chômage pour les personnes à haut revenu.

