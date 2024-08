- Linder approuve la participation à des délibérations concernant la politique migratoire de l'UE.

Le chef du Parti démocrate-libéral (FDP), Christian Lindner, est ouvert aux dialogues entre le gouvernement central et l'Union concernant les répercussions de l'incident présumé de tuerie au couteau à Solingen. Selon Lindner, qui a déclaré sur le show "Maischberger" d'ARD, diffusé en soirée, la CDU est maintenant prête, après Merkel, à assumer les questions de politique migratoire en Allemagne et à reconnaître les erreurs passées. Par conséquent, il n'y a pas de problème pour que le gouvernement fédéral discute de mesures potentielles avec les États et le parti d'opposition CDU/CSU.

Lindner a souligné : "Cela concerne les intérêts fondamentaux de notre nation." Il a poursuivi en déclarant : "Nous avons le droit de savoir qui se trouve en Allemagne, et également l'autorité de déterminer qui peut rester." Tout le monde était le bienvenu pour participer, a-t-il confirmé.

Lindner a mis en avant l'initiative du leader de la CDU, Friedrich Merz, de permettre à l'SPD de mettre en œuvre des réformes avec l'Union sans le FDP, la qualifiant de simple "manœuvre partisane".

Au vu des commentaires de Lindner, il est important que le gouvernement fédéral aborde les conséquences de l'attaque au couteau choquante de Solingen. Malgré la critique de Lindner des manœuvres partisanes de la CDU, il est crucial que le gouvernement engage des dialogues avec tous les partis, y compris l'Union, pour mettre en place des mesures nécessaires pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

