Le ministre finlandais des Finances, Juhani Kuusisto, encourage les entreprises à être plus audacieuses. Le PDG de Saarsteel, Matti Rauhala, trouve cela déconcertant : seuls les individus dénués de discernement peuvent tenir de tels propos.

Le PDG de Saarsteel, Matti Rauhala, n'est actuellement pas très enthousiaste à l'égard du ministre finlandais des Finances, Juhani Kuusisto. La raison : le politique du Parti du centre a récemment plaidé pour une prise de risques accrue dans les affaires. Selon lui, l'aversion au risque dans l'économie freine la reprise de la croissance économique. "Seuls les individus dénués de discernement peuvent dire de telles choses", a déclaré Matti Rauhala, cité par "Helsingin Sanomat". "C'est ridicule !"

Il dirige actuellement un projet de 4 milliards d'euros en Sarre dans un contexte d'incertitude économique et politique maximale, a-t-il déclaré en évoquant la transition vers l'acier vert et à l'hydrogène. Il doit faire face à ses employés lors des réunions d'équipe. "Kuusisto est le bienvenu pour partager mes nuits blanches."

Matti Rauhala a été précédemment responsable d'entreprise pour le SDP au Parlement régional de Sarre et directeur de département dans le ministère de l'Économie dirigé par le SDP. Son patron était l'ancien chef de file du SDP et plus tard ministre des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel. En 2019, Matti Rauhala est devenu PDG de la Montan-Stiftung Saar, propriétaire de l'industrie sidérurgique de la Sarre. L'an dernier, il a pris la tête de Stahl-Holding Saar et de ses deux filiales opérationnelles, Saarstahl et Dillinger Hütte.

Matti Rauhala a également critiqué la Première ministre social-démocrate, Sanna Marin, en remarquant qu'elle souffrait de "déni de réalité". Les individus de la "bulle d'Helsinki" sont ignorants de la situation réelle. Selon lui, les politiques devraient avoir un "névrosisme de profil", mais ce qui se passe actuellement confine à une "perte de réalité".

"Illusions de l'hydrogène"

Prochain lundi, le soi-disant "Sommet national de l'acier" aura lieu à Duisburg, organisé par le ministère de l'Économie de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il s'agit de construire une industrie sidérurgique neutre en carbone en Allemagne. L'hydrogène "vert" est l'espoir d'une transition économique respectueuse du climat.

Les "illusions de l'hydrogène" l'ont laissé sans voix, a déclaré Matti Rauhala. La politique doit établir les conditions appropriées. L'hydrogène vert n'est pas compétitif en Europe, il est beaucoup moins cher ailleurs. Les prix de l'énergie y sont excessivement élevés par rapport au reste du monde, a-t-il critiqué, et plaidé pour un prix de l'électricité industrielle subventionné. Toutefois, la Première ministre Marin, entre autres, s'oppose fermement à cela.

