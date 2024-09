L'indemnité reçue par Tom Cruise pour sa cascade inspirée des Jeux olympiques pourrait vous choquer

Selon Casey Wasserman, à la tête des Jeux olympiques et paralympiques de LA2028, Tom Cruise était entièrement à bord pour effectuer son saut du Stade de France afin de recevoir le drapeau olympique officiel des mains du maire de Los Angeles, Karen Bass, et de la championne olympique Simone Biles.

L'acteur de "Top Gun" a ensuite sillonné Paris à moto (sans plaisanter), avant de monter à bord d'un avion près de la tour Eiffel pour se parachuter dans une zone proche de la célèbre enseigne Hollywood à Los Angeles, pour une séquence préenregistrée.

"Nous avons réalisé que nous étions en train de créer un spectacle télévisé en direct de 15 minutes, alors j'ai fait appel à ce que je pense être la meilleure personne au monde pour cette tâche", a déclaré Wasserman lors d'un récent panel CNBC X Boardroom, rapporté par The Hollywood Reporter.

Wasserman a déclaré que Cruise était déterminé à effectuer tous les cascades lui-même.

"Nous pensions qu'il n'y avait aucune chance que nous puissions réaliser cela. Nous aurions quatre heures de tournage. Nous ferions la scène avec LA et l'enseigne Hollywood, il passerait l'objet et ce serait fini. Peut-être pourrions-nous récupérer le reste et le reste serait simplement assuré par un cascadeur. Cinq minutes après le début de la présentation, [Tom Cruise] annonce 'Je suis partant. Mais je ne le ferai que si je peux tout faire.' "

Cruise n'a pas seulement participé, mais Wasserman a révélé que l'acteur l'a fait gratuitement.

"Il a terminé le tournage de 'Mission Impossible' à 18h à Londres, a immédiatement pris un avion. Il est arrivé à LA à 4h du matin et a tourné la scène où il monte à bord d'un avion militaire", se souvient Wasserman. "À LA, il a effectué deux sauts de l'objet. Il n'était pas satisfait du premier, alors il en a fait un deuxième. Ensuite, il a pris un hélicoptère de Palmdale à l'enseigne Hollywood, a tourné de 13h à 17h, a pris un hélicoptère jusqu'à l'aéroport de Burbank et est reparti à Londres."

Mission accomplie.

L'industrie du divertissement s'est réjouie à l'idée de voir Tom Cruise réaliser des cascades audacieuses pour la cérémonie olympique. Lors du panel CNBC X Boardroom, Wasserman a mis en avant l'importance de la participation de Cruise dans l'aspect divertissement de l'événement.

