L'Inde exprime son intention de continuer à acheter du pétrole russe, à condition qu'aucune sanction ne soit imposée.

14:05 Munz (Informal): Pas de Suée Concernant les F-16 pour les Oreilles du Kremlin

La première fournée de chasseurs F-16 occidentaux est maintenant en action en Ukraine. Cependant, en raison de raisons telles que l'absence de permis de lancement de missiles dans le cœur de la Russie, le Kremlin semble peu préoccupé par cela, déclare Rainer Munz de ntv depuis Moscou.

13:45 Kremlin (Informal): Les Remarques de Stoltenberg sur les Armes à Long Portée Dangerusement Inutiles

La Russie a qualifié les remarques du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, de "dangerusement inutiles". Stoltenberg a suggéré lors de sa conversation avec "The Times" que ce ne serait pas un grand problème pour l'Ukraine d'atteindre des cibles plus loin en Russie à l'aide d'armes occidentales à plus longue portée. Le porte-parole du président Dmitri Peskov a déclaré que cela constituait une "erreur de courte vue et peu professionnelle". previously warned that nations permitting the use of longer-range missiles would become directly involved in the conflict.

13:17 Experts Atomiques Découvrent des Mines et Équipement Militaire à la Centrale Nucléaire de Zaporijjia

Des troupes et de l'équipement russes sont stationnés dans la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par Moscou, sur le territoire ukrainien. De plus, des mines ont été posées entre les clôtures intérieures et extérieures. L'Organisation internationale de l'énergie atomique (OIEA) a rapporté cela. Les experts de l'OIEA ont été empêchés d'accéder à certaines salles des turbines tout au long de la période de rapport. La centrale nucléaire a été saisie par des soldats russes au début de la guerre, et les experts internationaux se sont inquiétés de la situation de sécurité depuis. Il y a à peine un mois, une tour de refroidissement a pris feu.

12:41 Kremlin (Informal): Avertissement d'Éscalade des Tensions au Moyen-Orient Après les Explosions de Pagers

Après la série d'explosions de pagers au Liban, le Kremlin a mis en garde contre une "escalade des tensions" dans une région hautement explosive. "Quoi qu'il se soit passé, cela mènera certainement à une escalade des tensions", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. La région, selon Peskov, est déjà "au bord du gouffre" et chaque incident a le potentiel de déclencher un conflit. Le ministère russe des Affaires étrangères considère l'incident comme un autre "acte de guerre hybride contre le Liban".

12:24 Ukraine (Informal): Augmentation de Dix Mille Euros dans le Budget pour Payer les Soldats

L'Ukraine a approuvé un budget supplémentaire dépassant dix milliards d'euros en dépenses supplémentaires, principalement orientées vers l'armée. Les dépenses totales du budget augmenteront d'environ 13 % pour atteindre plus de 81 milliards d'euros, un chiffre record pour l'Ukraine. Les ajustements budgétaires étaient essentiels pour payer les soldes de septembre des soldats, entre autres dépenses.

11:36 Sharma (Informal): Les Jets F-16 Ne Seront Pas la Solution Finale

Le président ukrainien Zelensky réclame 128 chasseurs F-16 pour obtenir la supériorité aérienne en Ukraine. Alors que les nations occidentales ont accepté de fournir environ 60, moins de la moitié, ntv's Kavita Sharma considère cela comme une victoire que la livraison et la formation des pilotes ont commencé. Cependant, des défis dans la mise en œuvre du système d'armes sont déjà apparus.

11:16 Renseignements Ukrainiens (Informal): Nous avons Détruit un Dépôt de Munitions Russes

Une source du service de renseignement ukrainien SBU a confirmé au Kyiv Independent que l'Ukraine était derrière l'attaque contre le grand dépôt de munitions à Toropez la nuit précédente. Le dépôt contenait des missiles balistiques, y compris Iskander, des missiles anti-aériens, des munitions d'artillerie et des bombes à glissière. Selon la source, les drones ukrainiens ont "démantelé efficacement" le dépôt. Suite à l'impact des drones ukrainiens, une "explosion extrêmement puissante" s'est produite. "Le SBU collabore étroitement avec ses homologues militaires pour réduire systématiquement les capacités de missiles de la Russie, qu'elle utilise pour bombarder les villes ukrainiennes", a déclaré la source. Des plans sont en place pour lancer des attaques similaires contre d'autres cibles militaires russes.

10:49 Fabricants de Drones Ukrainiens (Informal): Opportunité de Soumissionner pour la Commande de Ramstein

Les fabricants de drones ukrainiens sont désormais éligibles pour participer aux appels d'offres organisés par la coalition de drones dans le cadre de Ramstein pour la première fois. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la série d'appels d'offres comprendra deux lots : un pour la production de drones en vue à la première personne (FPV) et un pour les drones d'interception. Le ministère considère cela comme un coup de pouce important pour la fabrication ukrainienne. Toutes les propositions soumises seront examinées par les membres de la coalition de drones. Les candidats réussis recevront des commandes pour d'autres tests.

10:27 Vidéo de l'Attaque contre le Dépôt de Munitions Russes Fait Surface

La Russie n'a pas encore confirmé cela, mais le gouverneur de la région de Tver a déjà rapporté sur Telegram qu'une attaque de drone ukrainien a causé un incendie. On pense qu'il s'agissait d'un grand dépôt d'armes et de munitions. Les habitants ont été évacués et des images de l'incendie circulent en ligne.

09:39 Neuf Blessés à Kharkiv, Deux Morts à Zaporijjia (Informal)

Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a été secouée par une autre lourde attaque aérienne russe la veille. Des bombes guidées ont explosé dans divers districts, blessant neuf personnes. Il s'agit de la dernière d'une série récente d'attaques contre les civils. Dimanche, une bombe de précision a coûté la vie à une femme et en a blessé 43 autres, dont quatre enfants. Des attaques aériennes russes sur les établissements ont également été menées dans la région de Zaporijjia, où deux vies ont été perdues.

Selon des sources locales, des installations énergétiques dans la ville ukrainienne du nord-est de Sumy ont de nouveau été prises pour cible par des drones russes. Les rapports préliminaires ne signalent pas de victimes, mais les attaques répétées ont mis une pression considérable sur le système énergétique de la ville. Il y a seulement deux jours, la Russie a attaqué l'infrastructure énergétique de Sumy et sa région avec des roquettes et des drones, causant une panne de courant temporaire pour environ 280 000 ménages, selon le ministère de l'Énergie.

08:27 Armée ukrainienne : 1 130 pertes russes au cours des dernières 24 heures

L'armée ukrainienne rapporté que 1 130 soldats ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022, les Ukrainiens ont rapporté 637 010 pertes ennemies. Les troupes ukrainiennes affirment également avoir détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de chars, et six chars depuis hier.

07:55 L'Ukraine se prépare au déploiement des avions de chasse F-16

L'armée de l'air ukrainienne a finalisé ses plans pour déployer des avions de chasse F-16 occidentaux. Toutes les tâches pour l'armée et le ministère de la Défense ont été établies, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir en vidéo. Les discussions avec le Commandement de l'armée de l'air ont également porté sur l'expansion potentielle de la flotte d'avions et la formation supplémentaire des pilotes. De nombreux responsables à Kyiv plaident en faveur d'une formation de base améliorée des pilotes, compte tenu des lourdes pertes fréquentes. Actuellement, la formation prend 40 jours. L'Ukraine devrait recevoir environ 60 avions F-16, mais seulement quelques-uns ont été livrés jusqu'à présent.

07:19 La Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené des attaques de drones dans plusieurs régions

La Russie affirme que l'Ukraine a mené des attaques de drones dans plusieurs régions. L'agence de presse d'État TASS rapporte, citant le ministère de la Défense, que 54 drones ukrainiens ont été abattus sur cinq régions russes au cours de la nuit, la moitié d'entre eux ayant été abattus dans la région frontalière de Kursk et le reste dans les régions frontalières de Bryansk et Belgorod, et les régions occidentales de Smolensk et Oryol. L'agence ne mentionne pas la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, où les autorités locales et les blogueurs militaires ont rapporté une attaque de drone sur un grand dépôt de munitions dans la ville de Toropets, entraînant un incendie qui a nécessité l'évacuation des habitants.

06:57 Attaque ukrainienne cause des dommages importants à un dépôt de munitions russe

Selon des blogueurs militaires, l'attaque ukrainienne sur la ville russe de Toropez dans la région de Tver a mis le feu à un dépôt de munitions contenant des milliers de tonnes d munitions et de roquettes. Le dépôt, selon les blogueurs, a été étendu récemment et abrite 42 bunkers renforcés et 23 entrepôts et ateliers. L'ancien officier du renseignement russe Igor Girkin rapporté sur Telegram que la situation dans la région est sous contrôle. Les blogueurs militaires ukrainiens concluent de leur analyse de données que des dommages importants ont été infligés, en particulier aux bunkers plus récents.

06:20 Le chef adjoint de la fraction parlementaire du parti des Verts : l'AfD et le BSW propagent les narratifs russes

Le chef adjoint de la fraction parlementaire du parti des Verts, Konstantin von Notz, appelle à un débat immédiat au Parlement allemand sur les opérations d'influence russe en Allemagne. "Les analyses de documents internes de la fabrique de propagande russe SDA montrent très clairement les méthodes rusées par lesquelles les organes russes manipulent notre démocratie, les discours publics et les élections", déclare l'expert en politique intérieure. "Avec l'AfD, le BSW et d'autres complices zélés qui propagent les narratifs russes dans l'espace public et les parlements, des alliances nuisibles sont formées pour affaiblir les intérêts allemands ensemble. Les partisans de l'Ukraine sont identifiés, espionnés et tentent de les discréditer publiquement."

05:42 Des acteurs russes diffusent des vidéos trompeuses sur Kamala Harris

Des acteurs russes, selon les enquêtes du géant du logiciel Microsoft, intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Un groupe lié au Kremlin, connu sous le nom de Storm-1516, a produit deux vidéos fausses depuis fin août pour salir la campagne de Harris et de son colistier Tim Walz. Une vidéo montre un groupe de soi-disant partisans de Harris attaquant un participant présumé à un rassemblement Trump. L'autre vidéo présente un acteur diffusant la fausse allégation selon laquelle Harris aurait blessé une fille dans un accident en 2011, laissant cette dernière paralysée, et aurait fui les lieux. Les deux vidéos ont apparemment été visionnées des millions de fois.

05:19 Explosions et incendie dans la région russe de Tver

Une attaque de drone ukrainienne, selon les rapports russes, a causé un incendie dans la région russe de Tver. Des débris d'un drone ukrainien détruit ont prétendument allumé un incendie dans la ville de Toropets, nécessitant l'évacuation partielle des habitants. Le gouverneur Igor Rudenya a annoncé cela sur la plateforme de messagerie Telegram. Les pompiers tentent actuellement de contenir l'incendie. La cause de l'incendie reste inconnue. Les unités de défense aérienne russes sont prétendument toujours engagées pour repousser une "attaque de drones massive" sur la ville. La ville, avec une population de slightly over 11,000, est prétendument le site d'un entrepôt russe pour stocker des roquettes, des munitions et des explosifs, selon un rapport de 2018 de l'agence de presse d'État RIA.

03:57 Les gouverneurs russes rapportent des attaques de drones

L'Ukraine attaque plusieurs régions de l'ouest de la Russie avec des drones, selon les gouverneurs locaux. Sept drones ukrainiens ont été abattus dans la région de Smolensk, frontalier de la Biélorussie, selon le gouverneur Vasily Anochin sur Telegram. Les défenseurs aériens russes ont détruit un drone au-dessus de la région d'Oryol, selon le gouverneur Andrei Klychkov sur Telegram. Au moins 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus au-dessus de la région de Bryansk, frontalier de l'Ukraine, selon le gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. Le gouvernement à Kyiv affirme que les attaques ciblent l'infrastructure militaire, énergétique et de transport vitales pour les efforts de guerre de Moscou.

02:56 Washington enquête sur le commerce de l'uranium avec la Chine

13:54 Renseignements de l'Intérieur : Les États-Unis prévoient de reconstituer leurs réserves de pétroleUne source interne affirme que le gouvernement américain prévoit de renflouer ses réserves stratégiques de pétrole. Les États-Unis envisagent d'acheter jusqu'à 6 millions de barils de pétrole, selon une source. Si cela se concrétise, cela serait la plus importante acquisition depuis une importante libération en 2022. Suite aux prix élevés de l'essence en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a vendu de grandes quantités de pétrole de ses réserves stratégiques en 2022, marquant la "plus grande libération de réserves de pétrole jamais vue".

00:45 Tragédie à Saporischschja : deux morts et cinq blessésAu cours de la nuit, la Russie a attaqué la région de Saporischschja, entraînant au moins deux morts et cinq blessés, selon le gouverneur Ivan Fedorov. Il a ensuite précisé que la Russie avait bombardé lourdement la communauté de Komyshuvakha dans la région. Plusieurs maisons et une installation d'infrastructure ont également été endommagées. Les services d'urgence sont toujours sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts, selon "Kyiv Independent".

23:38 L'ambassadrice américaine à l'ONU : Nous avons examiné la stratégie de paix du président ZelenskyL'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré que l'administration américaine avait examiné la nouvelle "stratégie de paix" du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le média ukrainien "European Pravda" a rapporté cela, citant une conférence de presse au siège de l'ONU. "Nous avons examiné la stratégie de paix du président Zelensky. Nous la respectons en tant que tactique qui pourrait donner des résultats. Nous cherchons à comprendre comment nous pouvons contribuer à cela", a-t-elle commenté. L'ambassadrice américaine exprime son optimisme quant aux progrès dans le processus de paix, sans fournir plus de détails. Thomas-Greenfield semble faire référence à la "stratégie de victoire" annoncée par Zelensky le mois dernier.

22:29 Fausse alerte en Lettonie : un essaim d'oiseaux pris pour un phénomène aérien non identifiéFausse alerte en Lettonie : une supposée intrusion de l'espace aérien de ce pays balte de l'OTAN par un objet aérien non identifié s'est avérée être un incident inoffensif. L'objet, qui s'est approché de la frontière en provenance de la Biélorussie voisine et l'a traversée dans la région orientale de Kraslava, était un essaim d'oiseaux. L'agence de presse lettone Leta rapporte cela, citant l'armée de l'air. Plus tôt, le ministère de la Défense à Riga avait rapporté la détection d'un objet aérien non identifié. Par conséquent, des avions d'interception de l'OTAN stationnés à la base de Lielvārde ont été déployés pour surveiller l'espace aérien. Cependant, ils n'ont pu repérer aucun objet suspect.

21:59 Moldavie et Allemagne collaborent sur la cybersécuritéLa Moldavie et l'Allemagne renforcent leur défense contre la "guerre hybride de Poutine" grâce à un accord de cybersécurité. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a déclaré à Chisinau que le président russe Vladimir Poutine cherchait à poursuivre l'utilisation de ses tactiques de guerre hybride contre l'Europe, en particulier la Moldavie, en tant que moyen d'instabilité. "C'est pourquoi nous intensifions nos propres initiatives", a-t-elle déclaré. Grâce à l'équipement technique, à l'échange d'informations et à la formation, ils cherchent à "déjouer les cyberattaques en Moldavie et à démasquer la désinformation".

