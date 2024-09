L'Inde a acquis un nouveau sous-marin à propulsion nucléaire capable de lancer des missiles balistiques. Cependant, la question demeure: peut-il rivaliser avec les progrès de la Chine?

En dépit des progrès réalisés, l'Inde continue de rester derrière la Chine en matière de développement militaire, en particulier avec l'extension de la flotte navale de l'Armée populaire de libération et des capacités terrestres/aériennes, ce qui crée des tensions le long de leur frontière commune.

Le sous-marin nucléaire indien le plus récent, l'INS Arighaat – dérivé du sanskrit signifiant « Destructeur de l'ennemi » – contribuera à équilibrer la situation régionale, a déclaré le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, lors de la cérémonie de mise en service le 29 août à la base navale de Visakhapatnam, dirigée par le Commandement naval oriental sur la côte du golfe du Bengale.

Actuellement, la Chine détient une nette supériorité avec la plus grande marine du monde en nombre, y compris six sous-marins nucléaires d'attaque Jin opérationnels supérieurs aux deux de l'Inde – Arighaat et son prédécesseur INS Arihant – en termes de puissance de feu.

Ces sous-marins chinois sont équipés d'un arsenal d'au moins une douzaine de missiles balistiques avec des portées dépassant 8 000 kilomètres (4 970 miles) et la capacité de transporter plusieurs ogives nucléaires, selon le Missile Defense Advocacy Alliance, un groupe à but non lucratif qui milite pour le développement de la défense antimissile aux États-Unis et auprès de ses alliés.

L'INS Arighaat et l'Arihant mesurent tous deux 111 mètres de long et ont un déplacement de 6 000 tonnes, accueillant des missiles balistiques K-15 Sagarika avec une portée estimée à environ 750 kilomètres (466 miles) depuis quatre tubes de lancement verticaux.

Selon Carl Schuster, ancien directeur des opérations du Commandement du Pacifique des États-Unis, « la classe de sous-marins INS Arihant... ne peut pas atteindre les cibles chinoises le long de la frontière sino-indienne orientale depuis les eaux côtières du nord du golfe du Bengale, qui sont dangereusement peu profondes pour un sous-marin ».

La frontière entre l'Inde et la Chine, connue sous le nom de Line of Actual Control, est un point chaud de tension entre les deux pays depuis longtemps, marqué par des conflits militaires en 2020 et 2022 avec des combats au corps à corps entraînant des pertes substantielles, y compris au moins 20 pertes indiennes et 4 chinoises à Aksai Chin.

Capacités de deuxième frappe de l'Inde

Le gouvernement indien est resté silencieux sur les capacités de l'Arighaat, mentionnant uniquement les avancées réalisées grâce à l'innovation nationale, qui ont rendu le sous-marin plus avancé que son prédécesseur, mis en service huit ans plus tôt.

Depuis sa mise en service le 29 août, aucune image de l'Arighaat n'a été publiée par le gouvernement indien.

Selon les analystes navals, l'Inde semble chercher à créer un moyen de dissuasion nucléaire basé sur les sous-marins, bien qu'il ne soit peut-être pas aussi important que celui de la Chine.

L'Inde prévoit de lancer de nouveaux sous-marins plus grands avec des missiles à plus longue portée ; la portée potentielle des missiles pourrait atteindre jusqu'à 6 000 kilomètres (3 728 miles), permettant à l'Inde de cibler le continent chinois, selon les analystes.

« Bien que la dissuasion nucléaire basée sur la mer de l'Inde soit encore à ses débuts, le pays vise clairement à développer une force navale nucléaire sophistiquée basée sur des sous-marins balistiques », a déclaré Matt Korda, directeur adjoint du projet d'information nucléaire à la Fédération des scientifiques américains.

Les prochains sous-marins balistiques de l'Inde sont prévus pour être encore loin, selon les modèles historiques, l'Arighaat ayant été lancé presque sept ans plus tôt. Si un délai de sept ans entre le lancement et la mise en service s'applique aux futurs sous-marins de l'Inde, ils n'entreront pas en service avant 2030.

Avantages des SSBN

Au-delà de son importance militaire et navale, disposer d'un deuxième sous-marin balistique renforce le statut de l'Inde en tant que grande puissance, selon Tom Shugart, fellow senior adjoint au Center for a New American Security et ancien commandant de sous-marin de la marine américaine.

Une flotte minimale de quatre bateaux est essentielle pour que l'un d'eux reste en mer en permanence, ce qui est particulièrement important pour les sous-marins nucléaires, a-t-il ajouté.

Même si les sous-marins nucléaires nécessitent un entretien et des réparations importants, constituant des processus longs, disposer de sous-marins supplémentaires garantit qu'il y en aura toujours au moins un capable de survivre en mer.

En réponse, Venkatesh a mentionné que l'Inde rétablit l'équilibre avec ses rivaux chinois grâce au déploiement de sous-marins de la classe Arihant. De plus, il a noté que des investissements supplémentaires dans les sous-marins, s'élevant à 31,6 milliards de dollars, sont prévus pour la prochaine décennie.

Venkatesh a également rapporté que des sous-marins plus gros et des missiles à plus longue portée sont actuellement en développement, avec la possibilité d'armer des armes nucléaires pouvant atteindre jusqu'à 12 000 kilomètres (environ 7 500 miles).

Un autre adversaire

Cependant, l'Inde se concentre également sur le Pakistan, selon Abhijit Singh, un fellow senior à l'Observer Research Foundation à Mumbai.

"L'augmentation de la capacité de seconde frappe de l'Inde est en réalité largement motivée par l'extension considérable des marines pakistanaise et chinoise dans l'océan Indien", a écrit Singh dans un éditorial pour le Hindustan Times.

Il a poursuivi en déclarant que le Pakistan acquiert huit sous-marins d'attaque de type 039B fabriqués en Chine dans le cadre de ses efforts de modernisation.

"Le Pakistan continue de réduire l'écart de puissance navale avec l'Inde", a écrit Singh.

L'Inde et le Pakistan sont en désaccord depuis des années dans la région disputée et heavily militarized du Cachemire, que les deux pays réclament dans leur intégralité. La division du Cachemire est marquée par la Ligne de contrôle, qui sépare New Delhi et Islamabad. Le conflit a entraîné trois guerres entre les deux pays.

La Chine reste un allié vital et un investisseur important au Pakistan.

Inquiétudes de prolifération

Korda, un expert de la Federation of American Scientists, s'inquiète davantage des missiles à ogives multiples que des sous-marins eux-mêmes.

"La technologie des véhicules de rentrée indépendants multiples (MIRV), qui s'applique également aux missiles terrestres, peut être déstabilisante", argue Korda.

L'Inde, le Pakistan et la Chine développent tous des missiles armés de plusieurs ogives.

L'Inde a fait la une des journaux en avril après le test réussi de son missile balistique intercontinental Agni-V fabriqué localement, lui valant une place dans le club des MIRV aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de la Russie et de la Chine.

Le Pakistan affirme également détenir la technologie MIRV, bien que les experts n'aient pas encore vérifié cette affirmation.

Cependant, les autres pays doivent considérer ces affirmations comme vraies, sinon ils risquent d'être pris au dépourvu en cas de conflit potentiel.

"Ces systèmes sont des armes supérieures de première frappe, mais ils sont également parmi les premières cibles d'une première frappe opposée", explique Korda.

"Par conséquent, leur déploiement dans la région devrait probablement intensifier la course aux armements, avec les pays s'efforçant de développer des défenses anti-missiles et des options de frappe conventionnelle capables de les contrer."

