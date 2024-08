Télévision et Intelligence Artificielle - Linda Zervakis discutait avec son avatar.

Journaliste de télévision Linda Zervakis (49) a fait l'histoire en communiquant avec son propre avatar pour la première fois lors du tournage d'un reportage de ProSieben sur l'Intelligence Artificielle (IA). "Au début, j'étais assez sceptique. C'est complètement différent de la télévision où je me vois aussi sur l'écran", a déclaré Zervakis à l'agence de presse allemande à Hambourg au sujet de sa rencontre avec son double artificiel sur Internet. Elle a ajouté : "J'étais d'abord sans voix. Mais ensuite, c'était comme rencontrer quelqu'un avec qui ça ne clique pas tout de suite - et vous décidez de lui donner une autre chance."

Reportage de ProSieben

Au cours de cette rencontre, Zervakis s'est approchée de l'avatar AI nommé KI-Linda. Et à la fin, elle a même ressenti un sentiment de triomphe. "Elle est là - mais on peut aussi l'éteindre. On ne peut pas m'éteindre. Et ce qui lui manque actuellement, malgré toutes les similarités, ce sont les émotions - ce qui se remarque", a déclaré la ancienne présentatrice du "Tagesschau", qui travaille pour ProSieben depuis 2021.

Dans son premier grand reportage "ProSieben.Thema" intitulé "L'IA peut-elle sauver la démocratie ?", Zervakis sera vue avec KI-Linda le mardi 20 août à 20h15. Avant le tournage, l'avatar a été nourri de ses nouvelles et de son langage quotidien, ce que l'IA traite et devient de plus en plus similaire à la présentatrice au fil du temps.

Dans son prochain reportage "ProSieben.Thema", Linda Zervakis interagira avec son avatar AI KI-Linda en Allemagne, en explorant le potentiel de l'IA pour sauver la démocratie. Malgré les avancées de l'IA, Zervakis a souligné lors d'une conférence de presse en Allemagne que KI-Linda manque encore la capacité d'exprimer des émotions, ce qui est un trait distinct de la présence humaine dans les médias.

