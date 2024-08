- L'incident inattendu de Zverev dans la zone du spectateur: "Mère reste Mère"

Lorsque le jeune Alex Zverev joue, sa maman, Irina Zvereva, se promène généralement avec les chiots. En raison de ses nerfs, elle évite habituellement les compétitions. Après sa visite surprise dans les gradins au début de l'US Open, la jeune femme de 27 ans ne s'attend pas à une répétition sur la route vers son premier trophée du Grand Chelem.

"Ma maman m'a déjà regardé jouer, mais elle n'est généralement pas du genre à être dans la loge", a déclaré Zverev avec un rire, "Quand j'ai perdu le deuxième set, elle est partie. Je ne pense pas qu'elle se rasseyera là-bas à nouveau."

Au début de la victoire de l'Olympien contre Maximilian Marterer, sa maman a pris place entre le petit ami de Zverev, Sophia Thomalla, et le manager Sergej Bubka Jr. dans les gradins. Malgré un deuxième set difficile, Zverev a remporté la victoire en quatre sets.

Pour le joueur récurrent, c'était sa 53ème victoire de l'année, lui permettant de prendre la tête du classement devant le numéro un mondial Jannik Sinner. "Il est incroyablement en forme. Il pourrait continuer comme ça pendant encore quelques heures", a complimenté Marterer son camarade de chambre aux Jeux Olympiques, louant le jeu de Zverev. "Il a une excellente qualité de coup."

Probable affrontement en demi-finale contre Djokovic

Le prochain rendez-vous pour le numéro quatre mondial est un duel contre Alexandre Muller de France au deuxième tour de l'événement du Grand Chelem à New York. Muller est censé être un simple obstacle pour Zverev, qui pourrait potentiellement le mener à affronter le tête de série Novak Djokovic en demi-finale. Le Serbe a facilement éliminé Radu Albot de Moldavie 6-2, 6-2, 6-4 sous les projecteurs du stade Arthur Ashe.

Zverev a mis en garde contre les regards trop en avant. "Je dois me concentrer sur moi-même. Si je joue un bon tennis, je me sens capable de battre n'importe qui. Mais si je joue mal, je peux perdre contre n'importe qui", a-t-il déclaré.

Tout au long de sa carrière, Zverev a eu une tendance à gaspiller de l'énergie tôt dans les tournois de deux semaines, pour être finalement handicapé par des blessures dans les tours suivants. Récemment, Carlos Alcaraz d'Espagne a mis fin à sa course en finale du Roland-Garros en cinq sets. Cependant, Boris Becker considère Zverev, aux côtés de Djokovic, Sinner et Alcaraz, comme "l'un des favoris" pour le titre à New York, comme il l'a déclaré lors de son rôle d'expert sur Sportdeutschland.TV.

Zverev: "Ma maman peut faire ce qu'elle veut"

En général, Zverev attache une grande importance à maintenir les mêmes personnes dans sa loge dès le départ. Cependant, il fait une exception pour sa maman, lui permettant de éviter les gradins au deuxième tour. "Ma maman peut faire ce qu'elle veut", a-t-il déclaré. "Maman est maman."

Zvereva, qui a également passé du temps sur le court de tennis en tant que joueuse comme son mari, qui entraîne Zverev, fait généralement ses promenades avec les chiots pendant les matchs et reçoit des mises à jour de sa propre maman par téléphone. "Je suis présente, mais je regarde les étoiles plutôt que le jeu", a déclaré Zvereva dans une interview avec Eurosport avant la finale du

